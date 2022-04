Clermont - PSG : les compositions sont tombées

La 31e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel entre Clermont et le Paris Saint-Germain. A domicile, les joueurs de Pascal Gastien optent pour un 4-3-3 pointe haute avec Arthur Desmasdans les cages derrière Akim Zedadka, Jean-Claude Billong, Alidu Seidu et Arial Mendy. Yohann Magnin est positionné avec Johan Gastien dans le double pivot avec Jason Berthomier un cran plus haut. Enfin, Jodel Dossou, Mohamed Bayo et Saîf Eddine Khaoui constituent le trio d'attaque.

De son côté, le Paris Saint-Germain s'articule dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Marco Verratti prend le rôle de sentinelle auprès d'Idrissa Gueye et Danilo Pereira. Enfin, Lionel Messi et Kylian Mbappé accompagnent Neymar Junior en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Clermont Foot : Desmas - Zedadka, Seidu, Billong, Mendy - Magnin, Gastien - Berthomier - Dossou, Bayo, Khaoui

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Ramos, Kimpembe, Mendes - Danilo, Verratti, Gueye - Messi, Neymar, Mbappé

