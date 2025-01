Real Madrid : Vinicius Jr se fait assassiner après sa nouvelle polémique

L’année 2025 commence avec une nouvelle polémique pour Vinicius Jr. Le week-end dernier, le Brésilien a été expulsé face à Valence à la suite de son altercation avec le gardien adverse, Stole Dimitrievski. Hier, le joueur auriverde et le Real Madrid, qui espéraient une certaine clémence de la part du Comité de Compétition de la Fédération espagnole, ont été fixés. En effet, Vini Jr a écopé deux de match de suspension. Il s’en sort plutôt bien selon les médias madrilènes puisque sa réaction n’a pas été qualifiée comme une agression de la part du corps arbitral. Une décision qui a été jugée scandaleuse de l’autre côté des Pyrénées. SuperDeporte, qui suit l’actualité du club ché, a réagi après cette annonce.

La suite après cette publicité

"Vinicius jouera la Super Coupe : deux sanctions de match pour l’expulsion de Mestalla grâce à la rédaction du rapport de l’arbitre", a titré SD avant d’être plus critique dans un autre article du journaliste Sergio Arlendis. «Il me semble indéfendable, maintenant qu’il faut parler de l’image pathétique que le footballeur Vinicius Jr a laissé une fois de plus à Mestalla alors que Valence a tant de défauts et tant de misères à raconter. Je le fais sûrement avec ce même sentiment de perplexité que provoque en moi la vague madrilène, dirigée par l’entraîneur Ancelotti, de défense acharnée du deuxième meilleur joueur du monde, derrière l’Espagnol Rodri. Terrible comme un certain fanatisme merengue défend l’indéfendable et comment l’image d’un footballeur qui a passé tout le match à se moquer (je l’ai vu et entendu de mes propres yeux et oreilles) des supporters valenciens est lavée.»

Vinicius Jr prend cher

Il poursuit : «ensuite, l’entraîneur parle et dit qu’être Vinicius Jr n’est pas facile. Très simple, sans aucun doute : bien jouer au football, être rapide et technique, polémique, jouer au martyr, protester auprès de l’arbitre même sur la couleur d’un carton s’il le faut, dire à tout le monde qu’il est pire que lui (…) qui ment plus qu’il ne parle, aussi bien quand il se laisse tomber, à tout moment, en jouant ou quand il dit ça il n’a touché personne ou qu’il insulte des milliers et des milliers de personnes, ce qui n’a jamais été dit, ou du moins aussi il a dit que ça l’était. Il ment et c’est là que se situe la grande différence entre le meilleur du monde, Rodri, et ce joueur qui est sur le point de l’être et qui, s’il ne l’est pas, donne des coups de pied, gémit, interroge et ironise contre ceux qui ont voté pour un autre.»

La suite après cette publicité

En Catalogne, on a aussi critiqué cette décision. "Scandale Vinicius !, titre Mundo Deportivo. De son côté, Sport écrit : «ridicule sanction pour Vinicius à la suite de son agression sur Dimitrievski.» Dans la capitale espagnole, Marca et AS défendent plutôt la décision et évoquent le fait que des insultes à caractère raciste n’ont pas été intégrées au rapport de l’arbitre. Questionné sur le sujet, Sergi Canós, joueur de Valence, a déclaré : «s’il y avait des chants racistes, je ne les ai pas entendus, personne dans mon équipe ne les a entendus. S’il y en avait, c’est regrettable. Mais s’il n’y en avait pas et qu’ils disent qu’il y en avait, c’est également regrettable. Qu’il en soit ainsi. Voyez d’abord si c’est vrai ou non et à partir de là, nous commenterons.» Vini ne s’est pas fait que des amis…