Khalis Merah : "je donnerais ma vie pour l’OL"

Il a été le premier jeune à être implanté dans la rotation par Paulo Fonseca en début de saison. Catégorisé comme un jeune talent du centre de formation de l’OL, Khalis Merah a très vite été intéressant avec les Gones. Et même s’il ne compte qu’un but et deux passes décisives en 24 matches cette saison, le natif de Meyzieu montre clairement une progression ces dernières semaines.

Interrogé par Téléfoot ce dimanche, le joueur de 18 ans a montré son grand attachement à son club formateur : «il y a 10 ans, je n’étais qu’un enfant qui rêvait de jouer pour l’Olympique lyonnais. Dix ans plus tard, mon rêve est devenu réalité, je porte fièrement le maillot de l’OL. Il y a une chose dont les supporters peuvent être sûrs : je donnerais ma vie pour l’OL quand je jouerais.»