Ligue 1 : Le Havre-OL disponible pour tous les abonnés Prime Video

Dimanche après-midi, après le traditionnel multiplex de 15 heures, l’Olympique Lyonnais se déplacera au Stade Océane pour y affronter Le Havre (17h05) dans une rencontre permettant d’assurer le maintien dans l’élite, pour le compte de l’avant-dernière rencontre de la 18e journée de Ligue 1, qui se clôturera le soir-même avec le choc entre le Paris Saint-Germain, leader du championnat, et le Racing Club de Lens, qui aura l’occasion de se relancer dans la course à l’Europe.

Et bonne nouvelle pour les supporters havrais et lyonnais, ou même pour les passionnés de Ligue 1 : si Canal + est habituellement diffuseur du match du dimanche à 17h05, le diffuseur Amazon a annoncé qu’il rendra cette rencontre accessible à tous les abonnés Prime Video, et non seulement aux détenteurs du Pass Ligue 1. De quoi amener un peu de concurrence à C+ pour cette échéance entre le promu onzième et le quinzième au classement du championnat.