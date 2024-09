Le PSG doit se sortir du piège !

Cette fois c’est la bonne ! C’est ce qu’espèrent tous les fans du Paris Saint-Germain au moment d’entamer la campagne de Ligue des Champions. Objectif déclaré du club depuis son rachat par QSI, la plus grande compétition européenne s’est jusque ici refusé aux joueurs parisiens. La nouvelle formule portera-t-elle chance au PSG ? Elle lui offre en tout cas une grosse adversité dès le début de la compétition. Avec la nouvelle phase de ligue, qui regroupe les 36 équipes au sein d’un même classement, il ne faudra pas se louper. Encore moins pour la première journée, malgré le match piège qui attend les hommes de Luis Enrique.

En effet, mercredi soir, le PSG reçoit Gérone, l’équipe surprise de la dernière saison de Liga. Elle avait achevé sa course à la 3e place, après avoir longtemps mené le championnat et mené la vie dure aux cadors que sont le Real Madrid et le FC Barcelone. Elle a en tout cas scellé sa qualification en Ligue des Champions, la première de son histoire, grâce au talent de son entraîneur, Michel (homonyme de l’ancien coach de l’OM), et de certains hommes clés, comme Victor Tsygankov et Cristian Stuani. Renforcé par quelques grands noms lors du mercato estival (Van de Beek, Bryan Gil, Pau Lopez, Arnaut Danjuma), Gérone arrive au Parc des Princes avec la ferme intention de contrarier le PSG.

Le nouveau PSG a pris forme

Mais le PSG a pour l’instant réussi à esquiver les pièges rencontrés. D’abord en faisant vite oublier Kylian Mbappé, parti au Real Madrid, grâce à l’efficacité nouvelle de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Ensuite en étrillant deux de ses rivaux de la saison passée, le LOSC et Brest, largement battus en Ligue 1. Enfin en laissant Luis Enrique poursuivre sa mission, celle de créer une équipe jeune, combative et talentueuse, qui a accueilli de nouveaux éléments comme Désiré Doué, João Neves ou Willian Pacho. Ce PSG version 2024-2025 saura-t-il se sortir de cette nouvelle phase de la Ligue des Champions ?

