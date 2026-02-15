Barça : encore une mauvaise nouvelle pour Hansi Flick

Giflé par l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi cette semaine (0-4), le FC Barcelone doit se rattraper, cette fois en championnat. Les hommes d’Hansi Flick affrontent Girona ce soir. Et il faudra faire encore sans l’international anglais Marcus Rashford. Déjà forfait par précaution face aux Colchoneros pour une gêne au genou après un coup reçu, l’Anglais en grande forme depuis plusieurs semaines, ne sera pas disponible ce week-end.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sport, il semblerait que sa blessure soit plus grave que prévu. Il ne s’est pas entraîné à la veille du match et risque de louper le prochain match au minimum. Un coup dur pour Hansi Flick qui va devoir composer sans lui pour son attaque. Il peut se rassurer en se disant que la qualification directe du Barça en C1 va permettre d’avoir un mois de février assez tranquille.