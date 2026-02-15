Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Barça : encore une mauvaise nouvelle pour Hansi Flick

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Marcus Rashford avec le FC Barcelone @Maxppp

Giflé par l’Atlético de Madrid en Coupe du Roi cette semaine (0-4), le FC Barcelone doit se rattraper, cette fois en championnat. Les hommes d’Hansi Flick affrontent Girona ce soir. Et il faudra faire encore sans l’international anglais Marcus Rashford. Déjà forfait par précaution face aux Colchoneros pour une gêne au genou après un coup reçu, l’Anglais en grande forme depuis plusieurs semaines, ne sera pas disponible ce week-end.

La suite après cette publicité

Selon les informations de Sport, il semblerait que sa blessure soit plus grave que prévu. Il ne s’est pas entraîné à la veille du match et risque de louper le prochain match au minimum. Un coup dur pour Hansi Flick qui va devoir composer sans lui pour son attaque. Il peut se rassurer en se disant que la qualification directe du Barça en C1 va permettre d’avoir un mois de février assez tranquille.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Marcus Rashford

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Marcus Rashford Marcus Rashford
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier