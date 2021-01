Klaas-Jan Huntelaar fait son retour à Schalke

À 37 ans et après 3 ans et demi du côté de l'Ajax, Klaas-Jan Huntelaar fait cette fois son retour à Schalke, club qu'il avait quitté en 2017 pour rejoindre les Lanciers. L'attaquant néerlandais a signé un contrat de six mois avec les Knappen.

La suite après cette publicité

À Schalke, qui lutte pour son maintien en Bundesliga, il est une véritable légende. Entre 2010 et 2017, il a inscrit 126 buts en 240 rencontres toutes compétitions confondues, remportant au passage une coupe d'Allemagne et une Supercoupe d'Allemagne en 2011.