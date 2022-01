MU : Cristiano Ronaldo donne de ses nouvelles

Absent face à Aston Villa lundi soir en FA Cup à cause d'une petite blessure musculaire, Cristiano Ronaldo a donné de ses nouvelles ce jeudi dans des propos relayés par les médias de Manchester United : «je vais bien. J'ai juste une petite gêne mais, vous savez, ça fait partie de mon travail. Il faut parfois ressentir une certaine douleur. Ce n'est rien de grave et j'espère être bientôt en forme.»

Les Red Devils s'apprêtent d'ailleurs à disputer trois matches de Premier League en sept jours (Aston Villa, Brentford et West Ham), et la présence de CR7 ne sera bien évidemment pas de trop. Mais le principal concerné est confiant quant à sa participation ce week-end : «j'espère que oui. Nous allons essayer jeudi (aujourd'hui, NDLR). Je vais essayer de m'entraîner comme d'habitude. On verra comment le corps réagit. Je croise les doigts. Je suis confiant.»