Le Conseil national de l’éthique de la FFF réclame la démission de Noël Le Graët

Les jours semblent de plus en plus comptés pour Noël Le Graët. En ciblant Zinedine Zidane en des propos qu’un président de la fédération française de football ne devrait pas tenir, le boss de la FFF a sans doute signé l’arrêt prématuré de sa fonction. Après la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, mentionnant au passage le président de la République, Emmanuel Macron, qui fait pression sur le comité exécutif, lequel se réunira demain, pour la première fois, un membre de la FFF demande ouvertement le départ de l’ancien maire de Guingamp.

Après Eric Borghini, l’un des 14 éléments du comex, qui avait exprimé «son incompréhension totale» après les propos de NLG, Patrick Anton va lui encore plus loin. Le président du Conseil national de l’éthique de la FFF réclame le départ du Breton. « On appelle le président de la Fédération au retrait de ses fonctions et donc à sa démission» entame-t-il auprès de L’Equipe, affirmant que les règles qui s’appliquent contre les représentants de districts et de ligues sont les mêmes pour tous les dirigeants.

Le Graët plus que jamais isolé

« Le président Le Graët a tenu des propos qui démontrent qu’il a perdu un peu de sa lucidité. C’est un homme qui est fatigué, qui a besoin de passer à autre chose. Gouverner une Fédération qui a deux millions de licenciés suppose que l’on ne perde pas son calme et sa sérénité comme il l’a fait. Il faut retrouver un cap fort » clame celui qui n’est pas membre du comex. En revanche, lui et tant d’autres peuvent convaincre Noël Le Graët de stopper sa mission le plus rapidement possible.

C’est bien là le poids de ce Conseil national de l’éthique. D’habitude très discrète, cette entité veille à ce que la Charte éthique adoptée en 2017 y soit respectée. Si son président, Patrick Anton sort de sa réserve, c’est que la maison FFF brûle. «Concernant le président de la Fédération, si bien évidemment on n’entend pas saisir une commission de discipline, on ne peut que lui demander de se retirer, dans l’intérêt supérieur du football.» Ces déclarations ressemblent à un coup de grâce. Il se pourrait bien que le comité exécutif de demain matin soit le dernier de Noël Le Graët.