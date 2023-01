Juventus : Paul Pogba est de retour à l’entrainement collectif

Paul Pogba n’a toujours pas joué avec la Juventus en compétition officielle depuis son retour à Turin lors du dernier mercato estival. Opéré du genou au début du mois de septembre après sa blessure au ménisque externe du genou, le champion du monde en 2018, n’a pas pu non plus participer au Mondial 2022 au Qatar avec les Bleus. Le Français vit une saison bien compliquée pour le moment, d’autant plus si on rajoute l’affaire Pogba qui avait fait grand bruit l’été dernier.

Mais une bonne nouvelle devrait ravir les supporters de la Vieille Dame. Après toutes ces galères, le retour de la Pioche aux affaires se précise. L’international tricolore (91 sélections pour 11 réalisations) a été vu à l’entrainement ce mardi et la Juventus a même publié des photos de Paul Pogba lors d’une séance collective avec ses coéquipiers. Son retour à la compétition est espéré pour la fin du mois de janvier. De bon augure pour la fin de saison turinoise.

