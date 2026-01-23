Van Dijk recadre fortement un journaliste

Grosse tension dans les rangs de Liverpool. Alors que les Reds ont empoché trois points précieux à l’Orange Vélodrome mardi soir face à l’OM en Ligue des Champions (0-3), tout le monde ne semblait pas dans la même joie. En effet, à la fin de la rencontre, un journaliste à demander à Arne Slot, l’entraîneur du club, s’il allait être remplacé par Xabi Alonso (ayant posé sa démission au Real Madrid). Une question sortie de son contexte, puisque ce sont bien les Reds qui ont vaincu l’OM. Virgil van Dijk, défenseur central et capitaine de la formation anglaise, a aussitôt réagi brusquement à cette parole incohérente.

« C’était très irrespectueux. La critique fait partie du jeu, nous le savons tous. Nous travaillons toujours dur sur les choses que nous pouvons améliorer, mais nous n’oublions pas non plus qu’avec tous les changements de l’été, avec différents visages et styles de joueurs, différentes combinaisons, l’entraînement aide pour les matchs comme cela. C’était une partie très difficile de la saison pour nous, les joueurs et le manager aussi, mais à mon avis, il (Arne Slot) l’a très bien géré », a-t-il prononcé furieusement. Après une première partie de saison délicate, les coéquipiers de Van Dijk s’accrochent, et continuent leur joli parcours en Europe. La Premier League reste également une compétition à leur portée cette saison.