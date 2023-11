Toulouse - Liverpool : Darwin Nuñez a refusé de serrer la main de Frank Magri

Jeudi soir, Toulouse a créé l’exploit devant son public en battant Liverpool (3-2) pour le compte de la 4e journée de Ligue Europa. Une victoire qui relance totalement le club français dans la compétition, désormais détenteur de la deuxième place de sa poule devant l’Union Saint-Gilloise avec 3 points d’avance. Avec ce revers, Liverpool cède du terrain de son adversaire du soir, désormais à deux unités de retard. Une défaite qui a généré une grande frustration dans les rangs anglais.

Preuve à l’appui, la réaction de Darwin Nuñez au coup de sifflet final. Entré en jeu à la place de Cody Gakpo à moins d’un quart d’heure du terme, l’Uruguayen n’a pas été en mesure d’éviter le revers à son équipe. Visiblement agacé par la contre-performance des siens et par le but de Jarell Quansah refusé par l’arbitre dans les arrêts de jeu pour une main d’Alexis Mac Allister, le numéro 9 de Liverpool a snobé Frank Magri, auteur du troisième but toulousain de la soirée, au moment lui serrer la main avant de regagner les vestiaires…