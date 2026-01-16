Menu Rechercher
Une perle du Barça a annoncé son départ à Hansi Flick

Coup de théâtre au FC Barcelone. Considéré comme l’une des perles de la Masia, Dro Fernandez va quitter le club blaugrana dès cet hiver ! L’information vient de Sport qui annonce que le directeur sportif du Barça, Deco, n’a pas pu boucler le dossier de sa prolongation à temps.

Le journal assure que le joueur a communiqué sa décision de partir ce matin à Hansi Flick et que les 6 M€ correspondant au montant de sa clause libératoire seront payés par une équipe. Aucun nom de club n’a filtré, mais des courtisans venant d’Angleterre et d’Allemagne ont visiblement convaincu Dro Fernandez de quitter prématurément son club formateur.

