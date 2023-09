Ligue 1 : Monaco rattrapé sur le fil à Lorient !

La suite après cette publicité

Leader de Ligue 1 et impressionnant depuis le début de la saison, l’AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du FC Lorient, ce dimanche, à l’occasion de la 5e journée. Au Stade du Moustoir, les Monégasques d’Adi Hütter se présentaient en 3-4-3 avec Golovine, Minamino et Ben Yedder sur le front de l’attaque. De son côté, Régis Le Bris optait, lui aussi, pour un 3-4-3 sans Benjamin Mendy, laissé sur le banc, mais où Kroupi et Faivre accompagnaient Tosin, titularisé en pointe. Arrivé cet été en provenance du FC Zürich, le buteur béninois ne tardait d’ailleurs pas à lancer cette rencontre. À la conclusion d’un joli mouvement lorientais et bien trouvé par Kroupi, le numéro 27 du FCL filait au but et trompait Philipp Köhn d’un petit piqué astucieux (1-0, 2e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 11 5 8 3 2 0 15 7 11 Lorient 6 5 0 1 3 1 7 7

Parfaitement entrés dans cette partie, les Lorientais bloquaient les offensives asémistes et se montraient encore dangereux aux abords de la surface adverse. Lancé par Faivre, Kroupi lobait le portier des visiteurs mais se faisait finalement rattraper par Singo (7e). Surpris d’entrée et bousculé par l’intensité des Merlus, l’ASM reprenait le contrôle des débats et tentait de réagir. Une réaction qui intervenait au quart d’heure de jeu. Trouvé d’un ballon piqué par Fofana, Golovine s’emmenait parfaitement le ballon avant de conclure d’une frappe limpide (1-1, 17e). Une première période vivante où Tosin gênait considérablement l’arrière-garde monégasque et où Minamino s’illustrait également. Dans une position idéale, l’ancien joueur de Liverpool voyait cependant Laporte le contrer d’un tacle salvateur (25e).

Dominé mais loin d’être impressionné, Lorient se montrait à son tour. Servi sur le côté droit, le très actif Kroupi enchaînait d’une belle reprise limpide mais Köhn veillait au grain (35e). Dos à dos à la pause (1-1), les deux formations revenaient avec les mêmes intentions au retour des vestiaires. Séduisant face au leader, le FCL continuait de mettre la pression. En face, Vanderson (48e), Golovine (49e), Fofana (51e) et Singo (58e) prenaient leur chance. Sans succès. Une réussite qui échappait également aux Merlus malgré les tentatives d’Abergel (59e, 61e). Déterminé à l’idée d’empocher les trois points, Adi Hütter changeait alors ses plans. Akliouche, Balogun et Diatta faisaient leur entrée en jeu. Un coaching payant puisque l’ancien attaquant rémois, passé par Arsenal, frappait rapidement.

Pour sa deuxième apparition sous le maillot asémiste, le numéro 29 du club de la Principauté, servi par Golovine, trompait Mvogo d’une frappe du gauche (1-2, 69e). Dans la foulée, Régis Le Bris offrait les premières minutes de jeu à Benjamin Mendy, 763 jours après son dernier match. Solide défensivement, la formation du Rocher, portée par un très grand Balogun, se dirigeait vers un quatrième succès cette saison. Oui mais voilà, dans les ultimes secondes, l’ASM - qui aurait pu faire le break mais Minamino déviait victorieusement la superbe frappe de Balogun avant d’être signalé hors-jeu (84e) - se faisait rejoindre. Sur une remise de Touré, Faivre reprenait parfaitement et égalisait (2-2, 90+7e). Avec ce résultat (2-2), l’AS Monaco conserve, malgré tout, la tête de la Ligue 1 et reste invaincu. De son côté, le FC Lorient, qui se déplacera sur la pelouse du FC Nantes lors de la prochaine journée, pointe désormais à la onzième place.