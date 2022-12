Coupe du Monde 2022, Argentine-France : ces Bleus au soutien de Lionel Messi

La suite après cette publicité

«L'important, en préparant un tel match, c'est de garder la sérénité. Une finale de Coupe du monde, il y a le match, mais aussi le contexte qui est particulier. Je sais que les Argentins, peut-être certains Français aussi, souhaiteraient un sacre pour Messi». Voici ce que déclarait, ce samedi matin, Didier Deschamps, présent en conférence de presse. Des mots forts résumant, à eux-seuls, l'impact de Lionel Messi sur cette finale du Mondial 2022. Détenteur de 7 trophées du Ballon d'or, l'attaquant parisien est, en effet, en mission avec l'objectif suprême de remporter, pour la première fois, le plus grand trophée collectif de son sport.

Héros de tout un peuple et porté par ses coéquipiers, motivés à l'idée de lui faire gagner son premier Mondial, lors de sa dernière chance pour le faire, Lionel Messi réalise, pour l'heure, un tournoi de très haute volée. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 6 matches, l'ancien buteur du FC Barcelone, très souvent décisif, est ainsi parvenu à se débarrasser de tous ses adversaires, à l'image de sa dernière masterclass réalisée contre la Croatie de Joško Gvardiol en demi-finale. Inarrêtable et prêt à tout pour décrocher une première étoile - la troisième pour son pays - le numéro 10 de l'Albiceleste profite, par ailleurs, d'un soutien quasi unanime.

L'aura de Lionel Messi fascine tout le monde !

Plus que l'Argentine et ses coéquipiers, le génie de Rosario fascine également en dehors de ses frontières natales. Partout dans le monde, cette petite musique selon laquelle Messi «doit» remporter la Coupe du monde 2022 raisonne. Une fin magique consacrant une carrière exceptionnelle. «C'est déjà écrit», révélait à ce titre Zlatan Ibrahimovic dans des propos relayés par AS. «Je pense que c'est déjà écrit qu'il va gagner. Vous savez de qui je parle, je pense que (Lionel) Messi va soulever le trophée, c'est déjà écrit». Séduit par la possibilité de voir Messi s'offrir un premier titre mondial, le géant suédois n'est pas le seul à consacrer l'Argentin de 35 ans.

Au sein même de l'Hexagone, pourtant attendu comme premier soutien des Bleus, de nombreuses personnalités assument leur amour pour la Pulga. Interrogé sur TyC Sports, David Trézéguet, champion du monde 1998, avouait ainsi vouloir voir l'international argentin (171 sélections, 96 buts) soulever le trophée : «sur le plan émotionnel, sachant que c'est sa dernière Coupe du monde, Léo (Messi) mérite d'être champion». Un discours également présent chez l'ancien Marseillais, André-Pierre Gignac : «aujourd'hui, en Argentine, ils veulent gagner la Coupe du monde pour Messi. Je suis français, mais j'aimerais que Messi soulève la Coupe du monde parce qu'il le mérite pour l'ensemble de sa carrière. Son comportement est celui d'un leader», reconnaissait le buteur de 37 ans dans un entretien à «Fox Sports».

Interrogé de son côté, jeudi soir, sur le plateau de l'émission Quotidien, Adil Rami ne semblait quant à lui pas prêt de virer dans l'autre camp. Bien qu'admiratif de Lionel Messi, l'ancien défenseur de l'OM n'avait pas hésité pour s'en prendre au jeu proposé par l'Albiceleste et à la mentalité des Argentins. «J'aime tout de Lionel Messi... mais je n'aime pas cette équipe d'Argentine. L'image qu'elle a montrée pendant cette Coupe du monde, avec beaucoup d'agressivité, de méchanceté, de non fair-play... Sur le terrain, elle n'a pas montré une belle image», pestait le champion du monde 2018. Peu importe la ferveur présente autour de cette Albiceleste et de son héros, Didier Deschamps le rappelait : «c'est une finale. Nos adversaires ne sont pas dans les tribunes, mais sur le terrain. L'une des deux équipes aura une troisième étoile sur le maillot après le match de demain». Place au spectacle.