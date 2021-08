Jack Grealish à Manchester City, c'est imminent !

La suite après cette publicité

Manchester City a décidé de frapper fort sur le marché des transferts. Les pensionnaires de l'Etihad Stadium espèrent en effet accueillir Harry Kane (28 ans) et Jack Grealish (25 ans) d'ici la fin du mercato estival. Et si l'on en croit les informations du Daily Mail, les Citizens sont même en passe de boucler l'arrivée du second dans les heures ou jours à venir.

Le tabloïd anglais n'y va pas par quatre chemins et assure que l'international anglais (12 sélections), en vue par intermittence durant le dernier Euro 2020, est arrivé ce mercredi à Manchester pour y signer son contrat avec les Skyblues. De retour à l'entraînement ce lundi, il a eu un comportement professionnel en attendant que les deux écuries tombent d'accord.

L'attaque de City fait peur !

Et le Daily Mail en est certain, comme il l'annonçait il y a quelques semaines, les Mancuniens ont accepté de payer les 117 M€ de la clause libératoire de l'élégant et imprévisible milieu offensif, auteur de 6 réalisations en 26 apparitions en Premier League la saison passée. Le natif de Birmingham, qui a un temps hésité à quitter son club formateur, s'est laissé convaincre, persuadé que City peut lui permettre de franchir une nouvelle étape dans sa carrière et d'acquérir un nouveau statut en jouant régulièrement le haut du tableau en Angleterre et la Ligue des Champions.

Avec l'arrivée de Jack Grealish, Pep Guardiola possède une arme offensive de plus au sein de son arsenal déjà bien fourni (Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Ferran Torres, Phil Foden) pour tenter d'aller décrocher sa première C1 après son échec en finale la saison passée. Et ce n'est sans doute pas terminé, puisque Manchester City a la fièvre acheteuse !