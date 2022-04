BvB : nouvelles rassurantes pour Erling Haaland

La suite après cette publicité

Voilà qui pourrait bien rassurer le peuple jaune et noir. Touché au pied en sélection lors de la balade norvégienne face à l'Arménie (9-0) en match amical mardi dernier, Erling Haaland (21 ans) avait été contraint de céder prématurément sa place à la mi-temps, et ce après avoir inscrit un doublé et délivré une passe décisive. Une nouvelle inquiétante quand on sait que les Marsupiaux ont déjà été privés de leur buteur vedette, auteur de 23 buts et 6 passes décisives en 23 apparitions toutes compétitions confondues, pendant de nombreuses rencontres depuis le début de la saison 2021-2022.

Alors que le Borussia Dortmund accueille le RB Leipzig pour le choc de la 28ème journée de Bundesliga ce samedi (18h30), le quotidien allemand Bild assure que l'attaquant a pu prendre part à certains exercices de l'entraînement collectif de manière assez aisée, vendredi, veille de match, sous la neige et dans le froid allemand. « Je vais bien, j'ai encore un peu mal à la cheville, mais ça va mieux. Nous devons voir comment je me sens demain (aujourd'hui, ndlr). Je pense qu'il y a une chance que je puisse jouer », a de son côté lancé Haaland sur la chaîne officielle du BvB.