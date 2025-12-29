Arsenal est prêt à se jeter sur le mercato hivernal

Après plusieurs saisons à se contenter d’une place de dauphin en Premier League, Arsenal a décidé de passer à l’étape supérieure. C’est pourquoi le club londonien a lâché les chevaux durant le dernier mercato estival, avec plus de 290 M€ déboursés pour s’offrir une profondeur d’effectif assez impressionnante. Zubimendi, Eze, Gyökeres, Madueke, Hincapie, Mosquera, Nørgaard et Kepa ont ainsi rejoint les Gunners. Et ce n’était pas de trop, puisque la cascade de blessures tant redoutée a bien eu lieu, décimant principalement le secteur défensif.

Contre Brighton samedi dernier, il n’y avait que quatre défenseurs dans le groupe, dont le revenant Gabriel, et Declan Rice a dû dépanner sur le côté droit. « C’est la profondeur d’effectif dont on a besoin. Si on regarde les autres clubs, ils ont tous 24 ou 25 joueurs dans leur effectif, donc il n’y a rien de spécial dans le nôtre. Le problème, c’est que nous avons plus de blessés que prévu, dont certains étaient inévitables, je dirais », a commenté Mikel Arteta, le coach espagnol, lors de sa conférence de presse tenue aujourd’hui, à la veille du choc contre Aston Villa.

Arsenal encore actif sur le mercato hivernal ?

Voilà donc Arteta prêt à saisir chaque opportunité du mercato hivernal après avoir pourtant largement recruté cet été. « L’opportunité est là. Nous sommes Arsenal. Maintenant, il faut la saisir. OK, de quoi avons-nous besoin ? Nous devons être à l’affût. Et ensuite, pouvons-nous le faire ou non ? C’est une autre histoire, mais notre travail consiste à toujours être très bien préparés, car quelque chose peut arriver. »

Selon Skysports, Arsenal reste donc bel et bien attentif sur le marché, avec notamment trois joueurs dans le viseur : le milieu de terrain d’Elche Rodrigo Mendoza, le latéral gauche de l’AC Milan Davide Bartesaghi et l’attaquant français de l’Eintracht Francfort Jean-Matteo Bahoya. Plus que jamais, les Gunners ont besoin de certitudes avec un calendrier dantesque en janvier, entre la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup et la Ligue des Champions. Cette saison, ils veulent tout gagner.