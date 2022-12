Mercato : l’Arabie Saoudite se frotte déjà les mains pour Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

C’est d’ores et déjà la grande star de ce mercato d’hiver 2023. Sans club depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo affole les médias du monde entier. Tous veulent savoir où signera le quintuple Ballon d’Or. Ces dernières semaines, la presse espagnole, souvent bien renseignée au sujet de l’ancienne star du Real Madrid, a évoqué la piste menant à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Une information confirmée sur notre site, où nous vous avons précisé qu’une rencontre est prévue entre toutes les parties. Récemment, le Qatar s’est également lancé à la poursuite de CR7. Antero Henrique, directeur sportif de la ligue qatarie, a discuté avec le joueur de 37 ans.

Une belle publicité pour Al Nassr et l’Arabie Saoudite

Malgré cela, c’est bien vers l’Arabie Saoudite que le footballeur, qui s’entraîne seul actuellement au seul au centre d’entraînement du Real Madrid, se dirigerait. Ce, même si son objectif est encore et toujours de rester en Europe afin de continuer à écrire son histoire au plus haut niveau. Mais en Arabie Saoudite, on croit dur comme fer à la prochaine arrivée de Cristiano Ronaldo. D’autant qu’outre sportivement, la possible venue de CR7 serait un grand coup à plusieurs niveaux pour l’écurie saoudienne et l’état plus largement.

Médiatiquement, cela aurait un impact incroyable. D’une part car les médias du monde entier s’intéresseraient à lui ainsi qu’au championnat et au football saoudien. Chaque but de l’attaquant serait vu partout dans le monde, une belle publicité pour l’Arabie Saoudite. D’autre part car CR7 est l’un des athlètes, si ce n’est l’athlète le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux. Il totalise 106,3 millions de followers sur Twitter, 157 millions d’abonnés sur Facebook et enfin 522 millions d’abonnés sur Instagram. Une belle vitrine donc pour l’Arabie Saoudite. Au niveau marketing aussi, son possible transfert serait un joli coup financier.

Un ambassadeur pour le prochain Mondial et le tourisme

Même si Al Nassr compte le payer 1,35 milliard d’euros pendant 7 ans (deux ans et demi en tant que joueur et le reste en tant qu’ambassadeur de l’Arabie Saoudite), cela leur rapportera beaucoup plus. Comme expliqué par le Daily Mail, l’objectif est d’avoir plus de visibilité et d’associer son image à celle de CR7, l’un des sportifs les plus suivis et qui sera comme il le souhaite le centre d’attention. Cela va aussi permettre de booster la candidature de l’Arabie Saoudite à l’organisation du Mondial 2030. Avec Lionel Messi, qui est déjà ambassadeur du tourisme, et CR7, qui en ferait de même, l’état saoudien s’assurerait d’avoir deux légendes à ses côtés pour l’aider à devenir le pays hôte dans huit ans.

Autant de raisons qui font de la signature de Cristiano Ronaldo à Al Nassr un enjeu majeur, voire capitale. Plus qu’un footballeur, l’Arabie Saoudite veut recruter un ambassadeur ou encore une personnalité suivie sur les réseaux sociaux et dans les médias. Il reste à savoir maintenant si cette opération ira bien jusqu’au bout. Et si c’est bien le cas, Al Nassr et l’Arabie Saoudite risquent d’être gagnants sportivement, médiatiquement et économiquement, avec les ventes de maillots ou la billetterie à domicile et à l’extérieur notamment. Là-bas, on se frotte donc déjà les mains même si balle est bien dans le camp de CR7 !