PSG : la belle déclaration de respect de Luis Enrique au Paris FC

Quarante-sept ans après leur dernier affrontement officiel, le football parisien retrouvait ce dimanche un parfum de derby au Parc des Princes. Une affiche déséquilibrée sur le papier entre le PSG et le Paris FC, mais chargée d’histoire et d’attente symbolique, dans une capitale rarement habituée à ce type de confrontation. Face à un PFC regroupé dans un 5-4-1 très bas, privé de plusieurs cadres partis à la CAN, les hommes de Luis Enrique ont dû faire preuve de patience pour faire respecter la hiérarchie. Malgré une domination territoriale écrasante et un danger rarement inversé, le PSG n’a trouvé l’ouverture qu’à l’approche de la pause, avant de voir le promu brièvement relancer le suspense en seconde période.

Une soirée sans véritable frisson sportif, mais riche de sens dans le paysage parisien (2-1). «C’était particulier. C’était le premier match de cette année aussi. J’espère jouer encore plus de derbys à l’avenir. On aime avoir le PFC en Ligue 1. Le bilan est clair : c’était un match difficile comme on s’y attendait. On a fait une bonne première période avec beaucoup d’occasions. On a marqué un seul but. En seconde période, il y avait plus de problèmes et on a commis des erreurs. Le résultat est le plus important pour nous. Commencer en 2026 avec une victoire est essentiel», a détaillé l’entraîneur espagnol en conférence de presse. Il n’y a plus qu’à se donner rendez-vous dans une semaine en Coupe de France, puis à Jean Bouin le 16 mai.