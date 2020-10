Bundesliga : l'Union Berlin enfonce Mayence

En ouverture de la 3ème journée de Bundesliga, l'Union Berlin accueillait Mayence au stade An der Alten Försterei. Les locaux prenaient d'ailleurs d'entrée le jeu à leur compte, Christopher Trimmel s'offrant une belle opportunité dès la 4e minute. C'est finalement peu avant la fin du premier quart d'heure que l'Union passait logiquement devant sur un coup de casque au second poteau de Max Kruse, suite à un service de Sheraldo Becker (1-0, 13e).

Ce même Kruse, qui 15 minutes plus tard, était proche de réaliser le doublé (28e)... Sans réussite. Au retour des vestiaires, les locaux poussaient un peu plus et faisaient exploser Mayence. Marcus Ingvartsen trouvait rapidement le chemin des filets (2-0, 49e), tout comme Christopher Trimmel de la tête (3-0, 63e), puis Joel Pohjanpalo (4-0, 64e). Un résultat qui permet à l'Union Berlin de provisoirement monter au 3e rang, Mayence est 18e.

Le classement de la Bundesliga