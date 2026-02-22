Une équipe de League of Legends se moque de l’OM

Dans un tweet piquant, G2 Esports, célèbre équipe de League of Legends, s’est amusée à taquiner l’OM. La publication reprend le fameux meme des « Trust me bro, this is our year » («fais moi confiance frère, c’est notre année», ndlr) en y plaçant le logo de l’OM aux côtés de plusieurs autres équipes sportives réputées pour leur malchance ou leurs espoirs déçus, telles que la Scuderia Ferrari, l’Angleterre, Arsenal, les New York Knicks, les Toronto Maple Leafs et même les NY Yankees. Ces clubs, tout comme certains joueurs ou organisations e-sport, se persuadent chaque saison qu’ils vont enfin triompher, avant de se retrouver, année après année, avec un goût amer de « presque ».

L’humour réside dans le contraste entre la confiance excessive et les résultats souvent décevants, une situation que tout fan reconnaît immédiatement. En comparant l’OM à des mastodontes mythiques qui accumulent les échecs, G2 Esports s’adresse autant aux amateurs de football qu’aux connaisseurs de culture gaming et sportive. Le parallèle avec Fnatic, autre géant et rival de la scène League of Legends, ajoute une couche supplémentaire de taquinerie. Une piqûre de rappel qui montre que, dans le sport comme dans l’e-sport, l’excès de confiance fait parfois rire… et rarement gagner.