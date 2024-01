Le conseil de Vahid Halilhodzic pour faire réussir Randal Kolo Muani au PSG

Transféré au Paris Saint-Germain l’été dernier, Randal Kolo Muani peine à justifier les 90 M€ investis sur lui par le club de la capitale. Avec les Rouge et Bleu, l’ancien pensionnaire du FC Nantes et de l’Eintracht Francfort affiche un maigre bilan de 7 buts et 2 passes décisives en 20 matches, toutes compétitions confondues. Souvent moqué pour ses prestations fantomatiques, RKM parviendra-t-il à redresser la barre et à se montrer aussi décisif qu’il l’était en Allemagne (26 buts, 17 assists en 50 matches) ? L’international tricolore peut compter sur le soutien de son ancien coach au FCN, Vahid Halilhodzic. Le célèbre technicien bosnien a d’ailleurs quelques conseils au PSG pour espérer obtenir un meilleur rendement du buteur.

«Randal a cette chance de pouvoir évoluer à tous les postes de l’attaque, mais je trouve qu’il a encore du mal à se positionner, ne prend pas toujours les bonnes informations, et ne réalise pas encore les bons appels en pointe. Il va lui falloir du temps pour prendre la mesure de ce poste. Pour moi, il n’est jamais aussi bon quand lorsqu’il peut être lancé en profondeur : il a besoin d’espaces pour se montrer. Maintenant, il faut qu’il soit plus tueur devant le but quand le coach lui donne sa chance. (…) Il faut lui laisser un peu de temps, même s’il possède son caractère. Quand je l’ai connu, il était un peu à la cool, parfois indifférent, presque négligeant lors de certains échauffements. Il faut être derrière lui et rester attentif à ce qu’il fait, tout en essayant à ne pas être trop sévère. Randal est quelqu’un qui a besoin d’affection, donc il faut trouver le juste milieu quant à la façon de la gérer. Il faut être dans la mesure avec lui car il peut se braquer ou se montrer timide quand on échange avec lui», a-t-il déclaré au Parisien.