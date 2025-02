Le Real Madrid crie au complot !

Le Real Madrid est en guerre contre la plupart des acteurs du football espagnol. Les Merengues n’hésitent plus à charger publiquement le corps arbitral et publient même des communiqués officiels pour crier au scandale mondial pour un tacle par-derrière sur Kylian Mbappé non sanctionné d’un carton rouge. Rabrouée par ses adversaires, LaLiga et la fédération espagnole, la Casa Blanca a le sentiment d’être persécutée. Et ce ressenti ne risque pas de s’estomper au vu des derniers événements.

Engagé dans la lutte pour le titre en Liga ainsi qu’en Ligue des champions, Madrid fait logiquement attention au calendrier. Les Merengues ont donc explosé quand ils ont appris que la Ligue avait programmé leur déplacement à Villarreal le samedi 15 mars à 18h30, trois jours après leur huitième de finale retour de C1 face à l’Atlético. Un coup de gueule motivé également par le choix de la Liga de programmer le choc Atlético-FC Barcelone le lendemain. En clair, Madrid accuse la Ligue de lui avoir accordé un jour de moins de repos que ses deux rivaux pour le titre. Et ce n’est pas tout. Ces dernières heures, la commission de discipline de la fédération a décidé d’annuler le carton rouge reçu par Antony contre Getafe. Résultat : la star du Betis sera disponible samedi prochain pour la réception du Real.

Madrid se dit victime d’un acharnement

Un nouvel événement qui a fortement mis en rogne les champions d’Europe en titre qui s’estiment victimes d’un acharnement. « Ce n’est pas possible, dans leur empressement à faire la chasse aux Madrilènes, ils ignorent même les arguments juridiques. Retirer un carton rouge qui a été clairement évalué par le corps arbitral et bien expliqué dans le procès-verbal, c’est comme si les juges allaient maintenant réarbitrer les matches. Ils l’ont fait dans le but de nous blesser. Ils nous ont déclaré la guerre et utilisent tous les moyens imaginables, quitte à mettre dans l’embarras les arbitres qu’ils prétendent tant défendre. Nous pouvons imaginer ce que doit ressentir Alberola Rojas (l’arbitre qui a expulsé Antony). C’est lamentable », a indiqué le club madrilène aux journalistes de AS, avant de poursuivre.

« En 24 heures, nous avons assisté à ce que l’on peut appeler la chasse à tout ce qui sent le Real Madrid. D’abord, ils nous donnent un horaire infâme pour le match contre Villarreal afin que nous ayons moins de repos que le Barça et l’Atléti et que nous favorisions ainsi un mauvais résultat là-bas ; ensuite, Tebas perd le respect pour notre entraîneur qui est un homme béni, respecté par tout le monde sauf par le président de la Liga et le vice-président de la Fédération ; et maintenant, Antony. Ils nous attaquent par terre, par mer et par les airs. Ils ne se retiennent pas. Malgré cela, nous nous battrons jusqu’au bout avec fierté. Nous ne baisserons pas la tête devant tant de bêtise. » Ambiance.