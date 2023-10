Mercato OM : où en sont les joueurs prêtés ?

La suite après cette publicité

Troisième de Ligue 1 lors de l’exercice 2022-2023, l’Olympique de Marseille nourrissait forcément de très hautes ambitions pour la saison à venir. Symbole de cet appétit débordant, l’été plus que mouvementé vécu sur la Canebière. Inarrêtables sur le mercato estival avec pas moins de dix arrivées et treize départs, Pablo Longoria et ses équipes s’activaient ainsi pour construire un effectif compétitif, prêt à briller dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Oui mais voilà, depuis ces chaleurs estivales, la température est quelque peu retombée dans la cité phocéenne. Renversé par le Panathinaïkos au troisième tour des qualifications de la Ligue des champions 2023-2024, l’OM a par ailleurs dû gérer des dernières semaines bouillantes avec une réunion de crise, entre la direction et certains groupes de supporters, entraînant les départs de Marcelino et Javier Ribalta.

Le néant pour Amavi et Lirola, De La Fuente et Ben Seghir dans le dur…

Si le climat s’est enfin légèrement apaisé pour l’actuel 6e du championnat de France, notamment grâce à l’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc marseillais, ce contexte sulfureux n’est cependant pas passé inaperçu pour certains anciens joueurs de la maison olympienne. Prêtés l’été dernier, Mattéo Guendouzi, Ruslan Malinovskyi, Jordan Amavi, Konrad de La Fuente, Pol Lirola, Salim Ben Seghir ou encore Luis Henrique ont, en effet, observé de loin ce début de saison chaotique pour les Ciel et Blanc. Mais où en sont-ils depuis leur départ ? La première chose à dire est que le bilan n’est guère flatteur. Indésirable du côté de l’OM, Jordan Amavi, qui revenait d’une expérience avec Getafe, a de nouveau été prêté à Brest sans option d’achat et, pour l’heure, son rendement est comparable au néant. Ainsi, depuis son arrivée dans le club breton, le latéral de 29 ans n’a pas disputé la moindre minute en Ligue 1.

Une situation comparable à celle de Pol Lirola en Italie du côté de Frosinone. De retour d’un prêt à Elche lors du précédent exercice, le natif de Mollet del Vallès a tenté le pari de la Serie A pour se relancer. Oui mais voilà, après 8 journées et malgré un but inscrit contre Sassuolo en début de saison, le latéral droit espagnol n’a disputé que 5 petites minutes de jeu. Pire encore, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 avec l’OM s’est blessé avant de faire son retour juste avant la trêve (une entrée en fin de match contre le Hellas Vérone). Parti à Eibar en D2 espagnole, Konrad de la Fuente - qui n’a jamais réussi à s’imposer sous la tunique olympienne - est de son côté toujours en grande souffrance. Décevant lors de son passage à l’Olympiakós Le Pirée, l’international américain aux 3 sélections ne peut, aujourd’hui, se targuer que d’une petite apparition avec le 6e de deuxième division espagnole. Entré en jeu en fin de match lors de la première journée, l’ailier de Miami n’a depuis jamais retrouvé le onze de Joseba Etxeberria. Un rendement famélique se rapprochant de celui rendu par Salim Ben Seghir à Neuchâtel Xamax.

Guendouzi, seule satisfaction ?

Libre de tout contrat en juin prochain, le jeune ailier franco-marocain de 20 ans peine, lui aussi, à sortir du lot. Avec 66 petites minutes de jeu disputées en 3 rencontres et une feuille vierge au niveau des statistiques, l’enfant de Saint-Tropez court toujours après sa première titularisation. Une trajectoire qui devrait rapidement pousser l’ancien Niçois vers la sortie du côté de l’OM. Une chose est sûre, la situation des joueurs actuellement prêtés par le club marseillais n’est pas une bonne nouvelle pour les hautes sphères phocéennes, notamment en vue du prochain mercato. Et pour cause. Au regard des performances globales et du temps de jeu quasi inexistant pour certains, difficile pour Pablo Longoria et ses équipes d’imaginer des ventes lors des prochaines échéances ou même d’envisager une réintégration dans le groupe OM. Un casse-tête que le président olympien n’aura, normalement, pas à se poser avec Matteo Guendouzi. Envoyé à la Lazio Rome pour un million d’euros avec une option d’achat obligatoire de 12 millions d’euros + 5 millions de bonus supplémentaire, le milieu de terrain international français (7 sélections, 1 but) réalise des débuts plutôt intéressants en Italie.

S’il a déjà disputé huit rencontres avec les Biancocelesti, le joueur de 24 ans s’est également montré décisif contre le Celtic en Ligue des Champions. Passeur décisif, le natif de Poissy avait d’ailleurs déjà fait parler de lui lors de sa première apparition face à Naples (victoire 1-2) en marquant d’une frappe soudaine de 20 mètres et en délivrant une passe décisive, toutes deux refusées pour hors-jeu. «C’est un joueur d’une grande intensité. Il a de bonnes qualités défensives, ce qui peut être utile. C’est un joueur de grande personnalité. Il ne s’est entraîné que deux fois et c’était comme s’il était déjà dans le groupe depuis longtemps. Il a une forte personnalité. Faire venir constamment de nouveaux joueurs est compliqué, notre jeu est très collectif. L’intégration de Mattéo Guendouzi a été accélérée», se réjouissait Maurizio Sarri, l’homme qui a poussé pour le recruter. «Kamada et Guendouzi sont des joueurs fantastiques. Matteo a joué à Arsenal et à Marseille, ça dit déjà tout. C’est un garçon sérieux», ajoutait, de son côté, Luis Alberto au sujet de l’ancien joueur des Gunners, qui semble donc déjà très apprécié du côté de Rome.

Luis Henrique contrarie les plans de Pablo Longoria…

Parti en prêt au Genoa pour 1.5 million d’euros, avec une option d’achat obligatoire avoisinant les 10 millions d’euros, Ruslan Malinovskyi vit, quant à lui, une expérience plus contrastée. Décevant lors de son passage au Vélodrome, le milieu offensif ukrainien retrouve, certes, certaines sensations avec les Rossoblu, quinzièmes de Serie A. Pour autant, après 6 apparitions (dont 4 titularisations), le joueur de 30 ans n’a toujours pas pu célébrer le moindre but et/ou offrande mais reste précieux aux yeux d’Alberto Gilardino, coach du club fondé en 1893. Utilisé dans un rôle de milieu offensif ou un plus reculé dans l’entrejeu, l’ancien cadre de la Dea apporte également sur l’aile droite (Naples, 4e journée). Un rendement, cependant, insuffisant au regard de son statut chez les «Grifone». Expérimenté, le natif de Zhytomyr devrait, malgré tout, occuper un rôle essentiel tout au long de la saison, notamment dans le vestiaire où plusieurs jeunes joueurs auront besoin d’être encadrés.

Enfin, pour conclure ce tour d’horizon, Luis Henrique, prêté un an et demi au Brésil, à Botafogo, soit jusqu’à la fin de l’année 2023, reste également dans le viseur des dirigeants olympiens. Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, l’ailier gauche de 21 ans pourrait, en effet, voir son option d’achat levée automatiquement s’il joue la moitié des minutes de son équipe. Mais là encore, Pablo Longoria - qui espère bien récupérer jusqu’à huit millions d’euros si toutes les conditions sont réunies - a du souci à se faire. À 12 journées de la fin du championnat, le numéro 11 du Glorioso totalise ainsi 2211 minutes de jeu sur 5310 possibles toutes compétitions confondues, soit 41,6%. Pour espérer voir les caisses marseillaises se renflouer en cette fin d’année, il faudra donc quelque peu accélérer la cadence. Pour l’heure, c’est plutôt mal parti…