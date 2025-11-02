HAC : la mise au point de Mathieu Bodmer après le geste polémique d’Aron Dönnum

Si Toulouse et Le Havre se sont quittés dos à dos, ce dimanche, lors de la 11e journée de Ligue 1, Didier Digard a lui dénoncé, en conférence de presse, un geste raciste effectué par Aron Dönnum à l’encontre de son joueur, Simon Ebonog. Des accusations que le piston norvégien ne comprend pas. De son côté, le TFC a lui publié un communiqué cinglant. Et ce dimanche soir, les différents protagonistes réagissent. C’est désormais au tour de Mathieu Bodmer, directeur sportif des Ciel et Marine. « On peut me dire ce qu’on veut, mais on a tous vu ce geste, et on a tous compris son sens. En 2025, ce n’est pas possible. On a essayé d’en parler avec l’entraîneur de Toulouse (Carles Martinez Novell), il m’a dit qu’il allait en parler avec son joueur. J’ai essayé d’en parler avec le joueur, il n’a pas voulu parler. Et on n’a pas vu les dirigeants de Toulouse », a tout d’abord indiqué le dirigeant havrais.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : « on a demandé aux délégués du match que ce geste figure dans leur rapport. On n’a pas pu faire cette demande à l’arbitre, car on a été autorisé à parler seulement aux délégués. On va publier un communiqué, dans lequel on va défendre notre joueur et notre entraîneur, qui a été averti pour en avoir parlé à l’arbitre. On en a parlé à la direction de l’arbitrage, parce que monsieur Delerue était là. On lui a montré les images, maintenant à eux de faire leur rapport et de prendre les sanctions qui doivent être prises. Mais nous nous interrogeons sur la non-intervention du VAR. Soit, je suis fou, et je ne comprends rien à ce que le joueur a fait, soit c’est bizarre, car je reçois plein de messages depuis tout à l’heure et tout le monde est d’accord avec ma version, en tout cas ce que j’en déduis ».