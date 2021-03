Ligue 2 : Clermont s'incline face à Nancy, Toulouse loupe le coche face à Niort

La 30ème journée de Ligue 2 continuait ce samedi soir. Après la victoire d’Amiens face à Troyes dans l’après-midi, huit rencontres se disputaient à partir de 20h. Clermont et Toulouse pouvaient profiter du faux pas du leader et reprendre la première place en s’imposant respectivement sur la pelouse de Nancy, 9ème, et de Niort, 13ème.

La suite après cette publicité

Mais les deux équipes ne parvenaient pas à s’imposer ce soir. Clermont et Toulouse s’inclinaient tous les deux en fin de match sur le score de 1-0 et restaient donc deuxième et troisième de Ligue 2. Dans les autres rencontres, Auxerre était rattrapé par Valenciennes (2-2) et Pau continuait sa série de bons résultats en s'imposant face à Dunkerque (3-1).

Les résultats de 20h :

Valenciennes 2-2 Auxerre : Cuffaut (45e s.p), Guillaume (86e) ; Lloris (22e), Le Bihan (32e)

Le Havre 0-2 Sochaux : Ourega (37e), Bedia (77e)

Guingamp 1-1 Rodez : Fofana (57e) ; Leborgne (82e)

Pau 3-1 Dunkerque : Lorby (49e s.p), Ketkeophomphone (76e csc), Batisse (83e) ; Ketkeophomphone (90e)

Châteauroux 2-2 Caen : Jeannot (4e, 28e) ; Tormin (9e), Grange (13 s.p)

Niort 1-0 Toulouse : Ba (87e)

Paris FC 2-0 Grenoble : Hanin (66e), Martin (81e)

Nancy 1-0 Clermont : Ciss (90e)

Le classement de la Ligue 2