BL : Mayence et l’Union Berlin se quittent bons amis

Dans un match en retard comptant pour la 18e journée de Bundesliga, Mayence et l’Union Berlin s’affrontaient ce mercredi soir. Si en cas de succès favorable, Mayence envisageait de se relancer dans la course au maintien après une défaite frustrante contre le Werder Brême ce week-end, le club de la capitale allemande entendait rapporter les trois points pour prendre ses distances avec la zone rouge. Si les deux équipes ont longtemps fait jeu égal au cours du premier acte, la situation s’est finalement décantée au terme d’un temps additionnel interminable.

La suite après cette publicité

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Union Berlin 18 20 -16 5 3 12 19 35 17 Mayence 12 20 -17 1 9 10 15 32

Si Burkardt a pensé offrir un avantage psychologique à son équipe avant la pause (1-0, 45+8), c’était sans compter sur la réaction in extremis des Berlinois, qui par l’intermédiaire de Gosens, ont égalisé cinq minutes plus tard (1-1, 45e+13). Malgré des occasions franches de part et d’autre en seconde période, aucune des deux équipes n’a réussi à se départager à l’issue du temps réglementaire. Conséquence, les positions restent inchangées au classement, Mayence demeurant au 17e rang et à 6 points de son adversaire du soir, bloqué à la 15e place.