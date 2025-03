PSG-Liverpool : 5 joueurs menacés de suspension

Le PSG reçoit Liverpool ce soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions avec la ferme intention de mettre toutes ses chances de son côté en vue du retour dans une semaine en Angleterre. Pour cela, il faudra l’emporter mais aussi faire preuve de discipline.

La suite après cette publicité

Fabian Ruiz est le seul Parisien sous la menace d’une suspension, lui qui a été averti contre Arsenal et le Bayern Munich dans cette campagne de C1. Chez les Reds, il y a encore plus d’enjeux puisque Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister, Harvey Elliott et Darwin Nunez seront suspendus à Anfield en cas d’avertissement ce soir.