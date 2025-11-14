EdF : la folle série en cours historique de Mbappé

Kylian Mbappé continue de réécrire l’histoire en Bleu. En marquant face à l’Ukraine lors du large succès des Bleus (4-0) au Parc des Princes, l’attaquant tricolore a trouvé le chemin des filets pour la sixième rencontre consécutive avec l’équipe de France. Une performance rare, qui témoigne de sa régularité impressionnante et de son influence offensive grandissante malgré un contexte personnel compliqué en club. Avec cette statistique, Mbappé s’installe encore un peu plus dans la lignée des grands buteurs de l’histoire des Bleus, capable de répondre présent à chaque rassemblement, chaque rendez-vous, chaque match à enjeu.

La suite après cette publicité

Cette série le place désormais à hauteur d’un record vieux de plus de trente ans. Il faut en effet remonter à la période septembre 1990 – octobre 1991 pour retrouver un joueur aussi prolifique match après match : un certain Jean-Pierre Papin, auteur d’une série de sept rencontres consécutives avec au moins un but. Mbappé n’est plus qu’à une marche de l’égaliser, et pourrait très vite s’en emparer seul. Dans une sélection déjà qualifiée pour le Mondial 2026, ce rythme stratosphérique confirme que le capitaine reste la locomotive offensive de l’équipe de France… et qu’il continue de repousser les limites match après match.