Menu Rechercher
Commenter 1
Eliminatoires CM - Europe

EdF : la folle série en cours historique de Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
France - Allemagne @Maxppp
France 4-0 Ukraine

Kylian Mbappé continue de réécrire l’histoire en Bleu. En marquant face à l’Ukraine lors du large succès des Bleus (4-0) au Parc des Princes, l’attaquant tricolore a trouvé le chemin des filets pour la sixième rencontre consécutive avec l’équipe de France. Une performance rare, qui témoigne de sa régularité impressionnante et de son influence offensive grandissante malgré un contexte personnel compliqué en club. Avec cette statistique, Mbappé s’installe encore un peu plus dans la lignée des grands buteurs de l’histoire des Bleus, capable de répondre présent à chaque rassemblement, chaque rendez-vous, chaque match à enjeu.

La suite après cette publicité

Cette série le place désormais à hauteur d’un record vieux de plus de trente ans. Il faut en effet remonter à la période septembre 1990 – octobre 1991 pour retrouver un joueur aussi prolifique match après match : un certain Jean-Pierre Papin, auteur d’une série de sept rencontres consécutives avec au moins un but. Mbappé n’est plus qu’à une marche de l’égaliser, et pourrait très vite s’en emparer seul. Dans une sélection déjà qualifiée pour le Mondial 2026, ce rythme stratosphérique confirme que le capitaine reste la locomotive offensive de l’équipe de France… et qu’il continue de repousser les limites match après match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier