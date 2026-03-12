PSG : le drôle de record mathématique battu face à Chelsea

Au Parc des Princes, le PSG n’a pas seulement gagné une première manche, les troupes de Luis Enrique ont aussi réalisé une performance historique mercredi soir face à Chelsea, lors du 8e de finale aller (5-2) en inscrivant cinq buts malgré un Expected Goals (xG) de seulement 0,87. C’est la première fois depuis quatre saisons qu’une équipe parvient à marquer autant de buts en Ligue des Champions avec un tel déficit statistique, illustrant la précision clinique et la capacité à être décisif dans les moments clés.

Cette performance exceptionnelle souligne l’efficacité et le réalisme du PSG dans les grands rendez-vous européens. Les Parisiens ont transformé chaque occasion en or et ont su profiter des erreurs adverses, prouvant que le succès ne se limite pas aux statistiques, mais aussi à la lucidité devant le but. De quoi faire plaisir à Luis Enrique, à l’heure où certains attaquants parisiens ont été récemment critiqués pour leur manque de réalisme dans le dernier geste.