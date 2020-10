PSG : Thomas Tuchel s'alarme du rythme infernal

La suite après cette publicité

« C'est une année particulière à laquelle il faut s'adapter. Mais mentalement, c’est difficile de se remettre. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n'est pas une nouvelle saison. C’est comme si c'était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60ème match de la saison, et pas au 9e match de la nouvelle saison. Pour moi, une nouvelle saison, c'est quand tu as une coupure pendant laquelle tu as eu le temps de recharger les batteries. Là, on est juste dans les prolongations, c’est un marathon qui continue, donc ce n'est pas évident. » Il y a quelques jours, Kylian Mbappé tirait la sonnette d'alarme sur le rythme effréné que doit gérer le Paris Saint-Germain depuis la reprise de la saison.

Une cadence infernale qui provoque des dommages collatéraux pour Thomas Tuchel et ses hommes. La liste des joueurs indisponibles s'allonge match après match. Ainsi, après les indisponibilités de Marco Verratti, Leandro Paredes, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi (forfaits pour le déplacement à Nantes samedi), Neymar est venu s'ajouter à la liste des blessés. L'international auriverde, touché aux adducteurs, ne foulera pas les pelouses avant la trêve internationale. Interrogé en conférence de presse sur l'enchaînement endiablé des compétitions pour ses joueurs, Thomas Tuchel a adressé un message alarmiste sur cette situation inédite.

La mise en garde de Thomas Tuchel sur ce rythme intenable

« On va tuer les joueurs. Il y a une relation entre la préparation et la performance. On n'a pas de phases pour récupérer et se préparer. Il faut cela, il n'y a pas de secret. Sans cela, les joueurs sont fragiles. On va chercher des solutions mais honnêtement nous sommes rentrés dans la nuit. C'est le deuxième jour après un match, on ne fait presque rien. Un peu de récupération et un entraînement avec les gars qui ont moins joué cette semaine. C'est pareil pour toutes les grandes équipes. Si on continue comme ça... » En dressant un état des lieux si alarmiste de la situation, Thomas Tuchel essaye de sensibiliser l'opinion autour des difficultés actuelles rencontrées par son équipe.

Oui le PSG n'affiche pas un visage flamboyant, oui le champion de France a peiné mercredi en Ligue des champions pour s'extirper du piège Basaksehir. Mais la fatigue physique et mentale gagne du terrain et use les organismes. « On va entrer dans un cercle où on prend des risques. J'espère vraiment que Mauro (Icardi) et Leo (Paredes) seront à l'entraînement avec nous lundi. Pour Marco c'est, je pense, un peu plus long. Pour Draxler minimum quatre semaines », lâche ainsi Tuchel un brin fataliste. Samedi, pour le déplacement à la Beaujoire (match à suivre en direct commenté sur notre live), l'entraîneur parisien devrait récupérer Thilo Kehrer. Mais le défenseur allemand ne disposera que d'une seule séance d'entraînement avant de postuler à une place de titulaire face aux Canaris... À force de jouer avec le feu, le PSG pourrait bien finir par se brûler...