Serie A : la Cremonese enchaîne contre Lecce

Cremonese a confirmé sa belle forme du moment en s’imposant (2-0) face à Lecce au Stadio Giovanni Zini lors de la 14e journée de Serie A. Les hommes de Davide Nicola ont dominé la rencontre grâce à une organisation en 3-5-2 solide et des attaques rapides sur les ailes. Le premier but est survenu à la 53e minute grâce à Bonazzoli, qui a transformé un penalty obtenu par son équipe. Plus tard, Sanabria a scellé le score à la 78e minute, assurant une victoire nette et méritée pour Cremonese.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Cremonese 20 14 +1 5 5 4 18 17 14 Lecce 13 14 -9 3 4 7 10 19

Lecce, dirigé par Eusebio Di Francesco et aligné en 4-2-3-1, a tenté de créer le danger notamment par Berisha et Ramadani, mais la défense lombarde est restée parfaitement organisée, limitant les occasions dangereuses. Ce succès permet à Cremonese de conforter sa position dans la première partie de tableau avec cette 9e position et de prendre confiance avant les prochains rendez-vous, tandis que Lecce, qui chute à la 14e place, reste dans une période délicate et devra rapidement se reprendre pour ne pas s’éloigner de ses objectifs de maintien.