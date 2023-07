JT Foot Mercato : Newcastle va mettre le feu au mercato

Les Magpies rêvent de LDC

Newcastle a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions cette saison. Et pour jouer la reine des compétitions en Europe, les Magpies doivent se renforcer. Ça tombe bien, depuis l’ouverture du mercato, ils s’activent et ont déjà recruté Sandro Tonali en échange de 70 M€, bonus compris. Mais ce n’est pas tout ! Le recrutement progresse aussi en attaque, puisque le club anglais aurait fait une offre à l’OL concernant Rayan Cherki. Une info de Defensa Central qui explique que Newcastle a proposé un peu plus de 20 M€ à l’Olympique Lyonnais. Une somme bien en dessous des attentes rhodaniennes qui ne devraient pas accepter de la laisser filer pour si peu. Toujours en attaque Newcastle suit aussi avec intérêt Harvey Barnes. C’est une information du Telegraph, l’ailier de 25 ans ne veut pas rester chez les Foxes, qui sont relégués en Championship. Il est également suivi par Aston Villa et West Ham mais c’est bien vers les Magpies que son cœur balance. Notamment, car ils vont jouer la Champions League ! D’après le journal, il devrait s’engager assez rapidement avec Newcastle. En revanche, le club anglais veut se séparer Allan Saint-Maximin ! Le Telegraph affirme que l’objectif est une vente du Français, arrivé en 2019. Mais les Magpies sont très gourmands et espèrent un chèque de 45 M€ en échange de l’attaquant qui a inscrit 1 et 5 passes décisives en 31 matches cette saison. Le club anglais discute aussi avec Séville pour recruter Youssef En-Nesyri, si on en croit le Daily Mirror ! Des discussions ont eu lieu, notamment à propos du prix du joueur, même si pour l’instant les deux clubs ne semblent pas être allés plus loin. Newcastle s’intéresse également à un joueur du LOSC ! Il s’agit de Carlos Baleba, qui a montré son talent avec les Dogues cette saison, à seulement 19 ans. Selon la Voix du Nord, plusieurs clubs anglais se sont intéressés à lui, dont Manchester United, West Ham et donc les Magpies. Lille aurait même reçu des offres à hauteur de 30 M€… Mais pour l’instant le club français pense plutôt le conserver une saison supplémentaire. Et puis, Newcastle prospecte également en défense pour son mercato, et selon nos informations les Toon ont pris des renseignements sur le défenseur slovaque de Feyenoord, David Hancko. Enfin pour être complet, le club piste également Théo Hernandez, et il serait également intéressé par Federico Chiesa. L’international italien souhaiterait quitter la Juve et Newcastle pourrait être une jolie porte de sortie.

Pogba sur le départ

En Italie, le cas Paul Pogba pose de plus en plus question. Déçus du rendement de Pogba depuis son retour à la Juve, les Turinois sont prêts à le laisser filer en Arabie saoudite. D’autant que le club, comme le coach Massimiliano Allegri, ne croient pas vraiment à un retour au premier plan de la Pioche. La Gazzetta dello Sport dévoile de nouveaux détails, et assure que malgré les démentis du clan Pogba, il existe bel et bien une offre, en provenance d’Al-Ahli, avec un contrat de 3 ans et une somme de 100 M€ hors bonus pour convaincre le joueur. Car c’est bien là que tout se joue. La Juve est bien disposée à le céder, et ne réclame que 10 M€ ! Reste maintenant à savoir ce que va décider le joueur…

Les officiels du jour

C’est officiel Benfica a annoncé l’arrivée d’une nouvelle recrue. Après le retour d’Angel Di Maria, le club lisboète a signé David Jurasek en provenance du Slavia Prague. Le joueur tchèque s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec le club portugais. Lucas Silva a fait son retour à Cruzeiro, après avoir joué pour le club brésilien de 2017 à 2020. Il y a paraphé un contrat allant jusqu’en décembre 2024. L’ancien joueur de l’OM portera le numéro 16. David Datro Fofana rejoint l’Union Berlin. Le joueur de Chelsea est prêté pour une saison au club allemand !