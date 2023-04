Ligue 1 : Auxerre accroche le LOSC

Le LOSC est plus que jamais revenu dans la course à l’Europe. Désormais 5es de Ligue 1, les Dogues avaient même l’occasion de revenir, en cas de succès, à trois points de Monaco, qui se déplace ce soir à Lens (21h ce samedi). Sans Benjamin André, suspendu, mais avec les retours de Diakité et d’Ismaily, ce déplacement à Auxerre n’allait pas être une sinécure non plus. Les Bourguignons n’ont perdu qu’un seul de leurs dix derniers matchs en championnat et réalisé une très bonne opération en vue du maintien en fin de saison. D’ailleurs, ils se plaçaient dans une stratégie de défense dans ces premières minutes.

Face au jeu ambitieux et animé des Lillois, les hommes de Christophe Pelissier attendaient dans leur moitié de terrain pour tenter de mieux surprendre en contre. Cette opposition de style offrait un spectacle assez plaisant et dynamique. Le LOSC parvenait à entrer facilement dans la surface adverse mais la finition n’était pas toujours au rendez-vous. Sur un pas et en position complètement excentrée, David trouvait le poteau (10e). Bamba aussi ratait le cadre après ce mouvement sur le côté (22e), mais c’est surtout ce double sauvetage miraculeux qui pouvait frustrer les Nordistes. Jubal puis Mensah contraient en déséquilibre les tentatives de David et Zhegrova (33e).

Lille peut s’en vouloir

Mais dans la foulée, Lille prenait enfin les devants grâce à un penalty de David, suite à une main de Niang dans la surface (0-1, 36e). Sur sa lancée, le Canadien manquait le doublé avant la pause (40e), qui aurait pu faire du bien à son équipe. L’AJA courbait l’échine et avait timidement répondu avec la tête de Jubal sur corner (8e). Pourtant, elle restait dans le match et commençait à se distinguer offensivement. En plus de ça, Angel Gomes manquait largement sa reprise après ce une-deux Zhegrova (47e), tandis que Léon remportait son duel face à David (55e). À force de ne pas prendre leurs distances, les Lillois ont fini par regretter.

Cabella accrochait légèrement M’Changama dans la surface et offrait l’égalisation à M’Baye Niang sur penalty (1-1, 62e). Ce but réveillait les deux équipes pour la fin de rencontre. Les débats s’équilibraient, les surfaces étant le théâtre de situations chaudes, à défaut d’être réellement concrètes. Il y a tout de même eu ce magnifique arrêt de Léon sur cette plongeante de David (76e). Abline lui n’avait pas le temps d’armer sa frappe après un contre favorable (83e). Il avait en revanche tout le loisir de déposer la balle de match dans les pieds de Niang, qui se manquait, seul face à Chevalier (88e). Le match s’arrêtait là, laissant le LOSC 5e, alors que l’AJA prend 4 points d’avance sur la zone rouge.