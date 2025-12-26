Luciano Spalletti discute déjà prolongation avec la Juventus

Luciano Spalletti a rapidement retrouvé ses marques à la Juventus, redonnant confiance à un groupe qui peinait à se stabiliser ces derniers mois. L’entraîneur italien, arrivé avec une clause flexible, n’a pour l’instant qu’un accord verbal avec le club, liant son avenir uniquement à ses performances sur le terrain. Cette approche renforce son influence immédiate sur l’équipe et sur le mercato, tout en laissant ouvertes des portes vers d’autres clubs européens.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour Spalletti. Les 5 matchs à venir en Serie A, de Pise à Cagliari, ainsi que les performances en Ligue des Champions, pourraient sceller son avenir à Turin d’après Calciomercato. Si l’équipe confirme son regain de forme, les discussions sur une prolongation pourraient s’accélérer, consolidant la position de l’entraîneur auprès de la direction et assurant une certaine stabilité pour la saison à venir. Pour le moment, la Vieille Dame est positionnée à la 5e place de Serie A.