OM : le président du Torino dément pour Ruslan Malinovskyi

Seulement six mois après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi dans le sud de la France, l’Olympique de Marseille souhaite déjà s’en séparer. Le milieu de terrain ukrainien, apparu à 23 reprises toutes compétitions confondues lors de l’exercice précédent (2 buts, 1 passe décisive) n’entre pas dans les plans du nouvel entraîneur, Marcelino, pour la saison à venir. Depuis, la direction phocéenne souhaite lui trouver une porte de sortie et a reçu deux offres, une en provenance du Besiktas et l’autre du Torino. Aux prises avec les Turcs, ce sont les Italiens qui semblaient s’attirer les faveurs du joueur mais les négociations ont vite coincé, les Granata n’étant pas disposés à s’aligner sur le prix réclamé par l’OM (1 ou 2 M€ supplémentaires sur l’option d’achat).

Ce vendredi, il y a du nouveau dans le dossier. Comme le rapporte RMC Sport, le président du Torino, Urbano Cairo, a démenti un quelconque accord avec l’OM tout en assurant qu’aucune discussion ne s’est tenue entre son club et son homologue français au sujet d’un transfert de l’ex-joueur de l’Atalanta Bergame. « Je ne sais pas d’où viennent les rumeurs concernant Ruslan Malinovskyi. Je peux garantir qu’il n’est pas dans notre liste et que nous n’avons jamais négocié avec l’OM pour le signer », a-t-il déclaré. Le message est passé. Une chose est sûre, Ruslan Malinovskyi n’est pas encore sorti de l’auberge.