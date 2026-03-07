Liverpool : Ryan Gravenberch prolonge jusqu’en 2032

Excellente nouvelle pour les Reds (6e) ! Liverpool vient de renouveler Ryan Gravenberch (23 ans) avec un contrat à long terme. Le milieu de terrain néerlandais, arrivé en provenance du Bayern Munich en septembre 2023, qui comptabilise déjà 123 apparitions avec l’écurie d’Arne Slot, prolonge donc pour trois ans, soit jusqu’en 2032. Le club anglais a d’ailleurs publié un communiqué sur X pour annoncer ce renouvellement. « Nous sommes ravis d’annoncer que Ryan Gravenberch a signé aujourd’hui un nouveau contrat à long terme avec les Reds ».

La suite après cette publicité

Le joueur a d’ailleurs réagi après la signature de ce nouveau contrat dans les locaux du club. « Je me sens vraiment très bien. J’étais vraiment fier de prolonger mon contrat dans un si grand club. Je suis donc très heureux de pouvoir rester encore de nombreuses années. J’ai ressenti directement la confiance du club, y compris de la part du manager. La décision a été facile à prendre pour moi. Ma famille est également heureuse ici. Cela fait presque trois ans que nous sommes ici, donc je sais déjà tout. Je suis content d’être là ». Avant de conclure avec des objectifs ambitieux sous la tunique rouge, envoyant également un message touchant aux fans de la formation anglaise. « À court terme, mon objectif est de terminer la saison le mieux possible. Et pour le long terme : remporter de nombreux autres trophées avec Liverpool. J’ai une très bonne relation avec les fans. Quand je fais quelque chose de bien dans le stade, je les entends toujours chanter mon chant. Je suis vraiment reconnaissante aux supporters, car sans eux, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd’hui. À l’avenir, nous voulons leur offrir de nombreux autres trophées, alors j’espère pouvoir y parvenir ».