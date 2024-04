Ligue 2 : le nouveau fiasco hallucinant des Girondins de Bordeaux

Les supporters bordelais ne doivent plus avoir de larmes à force de pleurer devant les matches des Girondins. Depuis plusieurs années maintenant, le club au scapulaire s’enfonce dans une crise sportive et enchaîne les scénarios tous plus fous les uns que les autres. Après la descente en Ligue 2 il y a maintenant deux ans, Bordeaux espérait vivre une année épique et remonter directement dans l’élite. Les supporters y croyaient la saison dernière avant la fin de saison chaotique et ce craquage total d’un supporter face à Rodez qui a ponctué la saison par une non-montée à la dernière journée. Cette année, le club de Gérard Lopez avait clairement assumé sa volonté de vite remonter. David Guion avait pu investir considérablement sur le mercato estival avec le plus gros budget du championnat.

Classement Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 ASSE 57 33 15 17 6 10 41 26 14 Bordeaux 41 33 -6 11 9 13 39 45

Albert Riera a craqué

Mais cela n’a pas suffi, au contraire. Bordeaux continue de s’embourber dans une crise sportive avec des résultats décevants et l’arrivée d’Albert Riera n’a strictement rien changé. Le technicien espagnol, qui a réussi à se faire détester des autres entraîneurs de l’antichambre du football français avec des déclarations jugées arrogantes, n’a pas pu remettre les Girondins sur de bons rails. L’objectif de la montée est désormais très loin puisque le club est incapable d’enchaîner les victoires et continue surtout de montrer des faiblesses assez inquiétantes à tous les niveaux. À tel point qu’au club, on évoque surtout l’objectif de se maintenir désormais alors que la formation girondine stagne entre la 13e et 14e place avec 6 points d’avance seulement sur la zone rouge.

Ce samedi, la rencontre face à l’AS Saint-Etienne a illustré à la perfection la saison bordelaise et la dynamique du club depuis plusieurs saisons. Dominateurs, les Bordelais avaient fait le plus dur en ouvrant le score. Mais voilà, les supporters bordelais ont encore vécu une humiliation. En supériorité numérique et avec plusieurs occasions de faire le break, Bordeaux a réussi à concéder non pas un but, mais deux buts des Stéphanois dans le temps additionnel. Les Verts se sont donc imposés dans les dernières secondes et peuvent plus que jamais croire à la montée. De leur côté, les Girondins ont encore déçu et cela a même dégénéré à la fin du match puisqu’Albert Riera aurait giflé un joueur stéphanois au coup de sifflet final, selon les informations de BeIN Sports. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, il a évidemment botté en touche à sa manière. «Tout ce qui se dit sur le terrain reste sur le terrain. Tout ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas.»

Une saison cauchemardesque

Après ce nouveau fiasco, qui laisse Bordeaux à la 14e place de Ligue 2, le technicien espagnol a encore eu des mots difficiles à comprendre. Comme depuis son arrivée à la tête de l’équipe, il reste sur son discours et a estimé, encore une fois, que son équipe avait été supérieure à Saint-Etienne. «C’est difficile à expliquer. J’ai senti tout le match qu’on était supérieur, le plan marchait, et c’est un problème dans la surface de réparation offensive et défensive comme tout le temps. À la mi-temps, on se disait qu’il pouvait y avoir 0-4 ! La première mi-temps, on a senti qu’il y avait qu’une équipe sur le terrain. Après, on n’est pas une équipe faite pour jouer en transition. On a commencé à souffrir quand le match était ouvert, comme tout le temps. Quand il se passe beaucoup de choses dans le match, on est une équipe morte. Le problème il est dans les deux surfaces comme d’habitude.», a-t-il lancé avant d’enchaîner.

«Je ne suis pas une personne qui crie dans le vestiaire, ce n’est pas le moment de le faire. Ni aujourd’hui, ni demain matin, on va récupérer et on parlera ensuite un peu lundi. Dans le foot, il faut s’intéresser à ce qui vient, pas ce qui est passé. On va essayer de continuer à faire progresser les joueurs. Aujourd’hui pour moi, on était meilleur que l’ASSE, mais on a perdu. Vous pouvez l’écrire bien grand (…) Cette équipe doit changer les choses dans les surfaces de réparation, que je sois le coach la saison prochaine ou que ce soit un autre. Ça te fait mal à la fin, quand tu as les occasions, il faut le faire, et on ne peut pas avoir peur de l’adversaire dans la surface. Les joueurs ont bien compris ce qu’ils devaient faire, il y avait des espaces entre les centraux et les latéraux, on a provoqué beaucoup de problèmes à leurs latéraux. Pour vous (ndlr : les journalistes) le plus important, c’est le résultat et le résultat n’est pas bon. Et ça je n’ai pas la solution.» Un constat d’impuissance qui a de quoi inquiéter. Sportivement, Bordeaux a dit adieu à la montée depuis longtemps et Albert Riera semble s’avouer vaincu. Le maintien n’est pas assuré et même si cela était le cas, l’avenir des Girondins s’assombrit car financièrement, les soucis s’accumulent aussi. Ce nouveau fiasco du soir confirme que Bordeaux est toujours bien malade et l’été, encore une fois, s’annonce loin d’être calme. À tous les étages…