Manchester United : le calvaire continue pour Donny van de Beek

En 2020, lorsque l’Ajax Amsterdam a vendu Donny van de Beek (24 ans) à Manchester United en échange de 45 M€, le club batave avait orchestré tout un storytelling de départ similaire à celui réalisé lors de la vente de Frenkie De Jong au FC Barcelone. Mais si le dernier cité s’est rapidement imposé en Catalogne, van de Beek, lui, est en situation d’échec à Old Trafford.

La saison dernière, il n’a été titularisé qu’à quatre reprises en dix-neuf apparitions en Premier League. Un bilan pas fameux que l’on pouvait mettre sur le compte de la fameuse période d’adaptation. Sauf que le clan van de Beek a cherché à quitter Old Trafford cet été. Mais alors qu’il avait trouvé un point de chute du côté d’Everton, le Hollandais a été bloqué par les Red Devils. Une première mauvaise nouvelle à laquelle s’est ajoutée une deuxième : le retour au bercail de Cristiano Ronaldo.

Le retour de CR7, une mauvaise nouvelle

« Paul Pogba joue à gauche et avec l’arrivée de Cristiano Ronaldo, cela veut dire qu’il y aura un nouveau joueur au milieu de terrain vu que Pogba va quitter le côté gauche. Nous avons eu des discussions avec Solskjaer et le board. Nous avons pris l’initiative de trouver un club et nos recherches nous avaient menés à Everton. Nous avons engagé des discussions avec Marcel Brands et Farhad Moshiri. Le lundi soir (30 août), nous avons reçu un appel de Solskjaer nous disant qu’un transfert n’était pas envisageable et que le joueur devait venir à l’entraînement le lendemain matin », a déclaré l’agent de van de Beek, Guido Albers, à Ziggo Sport, avant de poursuivre.

« Nous avons fait savoir que Donny n’était pas un joueur de Carabao Cup, ou de FA Cup, ou qu’il ne devait jouer que des matches européens. Donny est allé en Angleterre pour jouer en Premier League. La façon dont la conversation s'est déroulée cette fois (avec Solskjaer) par rapport à l'été dernier… les choses sont beaucoup plus claires maintenant. J'attends pleinement que Donny ait sa chance. Donny a travaillé extrêmement dur pendant l'été. Il n'a eu que sept jours de congé. Le reste du temps, il s'est entraîné pour revenir en pleine forme. Il est tout à fait prêt. » Sauf que, pour le moment, Manchester United a disputé trois matches de championnat… et van de Beek n’a pas joué une seule minute.