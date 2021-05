Manchester City-PSG : les compos probables

La suite après cette publicité

Le PSG est face à son destin. Soit il renverse tout à l'Etihad Stadium et se qualifie pour sa deuxième finale consécutive de Ligue des Champions, soit il n'y parvient pas et rentre la queue basse à Paris. Il faudra être fort pour aller marquer deux buts, au moins, sur la pelouse de Manchester City, qui caracole en tête de la Premier League et qui a montré tout son talent lors de la deuxième période du match aller. Mais le PSG peut se rappeler qu'il a dominé son adversaire lors de la première mi-temps. Avec quelle équipe Mauricio Pochettino va-t-il tenter d'aller chercher l'exploit ? Le système choisi s'annonce classique, avec un 4-2-3-1.

Dans les buts, Navas cherchera à faire mieux qu'à l'aller et sera protégé par la charnière type, Marquinhos-Kimpembe. Diallo devrait retrouver son poste de latéral gauche et Florenzi garder le sien à droite. C'est au milieu que les premiers choix se feront. En l'absence de Gueye, suspendu pour deux rencontres après son carton rouge direct reçu à l'aller, Pochettino devrait aligner une doublette Paredes-Verratti. Soit un choix plus offensif qu'à l'accoutumée puisque Verratti a souvent joué un cran plus haut. Cela offrirait une place à Draxler pour occuper un rôle hybride (un peu comme Verratti à l'aller) côté gauche, comme ce qu'il avait pu faire face au Bayern Munich.

Quid de l'état de Mbappé ?

À droite, on retrouverait bien sûr Angel Di Maria, impressionnant de débauche d'énergie à l'aller, et dans l'axe Neymar pour alimenter l'attaquant. Quel sera-t-il ? L'incertitude entoure Kylian Mbappé, que l'on a vu boiteux à l'aéroport du Bourget et pour lequel Pochettino s'inquiète. Idéalement, c'est lui qui débutera la rencontre en pointe. Sinon, il faudra choisir entre Mauro Icardi et Moise Kean. Côté Manchester City, Pep Guardiola a fait souffler une grande partie de l'équipe victorieuse à l'aller lors du match de Premier League contre Crystal Palace.

On peut donc s'attendre à ce qu'il remette l'équipe qui a su retourner la situation au Parc des Princes. À savoir Ederson dans les buts, Stones-Dias dans l'axe, Walker à droite et Cancelo à gauche. Au milieu, Rodri, Gündogan et, la subtilité « guardiolesque », soit De Bruyne soit Bernardo Silva (celui qui n'étant pas au milieu occupant le rôle de faux numéro 9). Et enfin, Mahrez et Foden devraient animer les ailes et perturber l'arrière-garde parisienne.