Yohan Cabaye est sur la sellette au PSG

L’Académie du Paris Saint-Germain semble secouée par une crise interne. Après plusieurs mois marqués par un climat social de plus en plus délicat, une enquête conduite par le Comité social et économique du club (CSE) a conclu un dossier peu fameux. Déjà visée en novembre dernier par une investigation de l’inspection du travail, la structure de la capitale fait désormais face à des sanctions. Selon les informations de L’Équipe, l’avis rendu dans l’affaire fragilise les postes de Yohan Cabaye (40 ans), le directeur sportif de l’Académie, et de Lucas Vigneron, le responsable des opérations. Mené par deux enquêtrices issues de la direction et du CSE, le dossier accuserait les deux hommes de faits graves.

Le rapport établit par les deux personnes chargées de l’affaire mettrait en lumière des situations de stress intense, des faits pouvant relever du harcèlement moral, des risques psychosociaux, ainsi que des soupçons de conflits d’intérêts. Les deux responsables seraient désignés comme les principaux acteurs de cet enchaînement. En réaction, le Paris Saint-Germain a indiqué prendre «avec le plus grand sérieux les constats formulés par le CSE». Puis, le club français a également indiqué «qu’un travail d’analyse complémentaire est en cours par la direction et qu’un plan d’actions sera mis en place dans les plus brefs délais en réponse aux situations identifiées».