Serie A : Benevento gâche le retour de Cesare Prandelli sur le banc de la Fiorentina

Pour la poursuite de cette 8e journée de Serie A, la Fiorentina accueillait Benevento dans un match qui marquait le retour de Cesare Prandelli sur le banc florentin. La Viola, en quête d'une victoire, pouvait voir le promu aux 4 défaites de suite avant la rencontre comme une proie facile.

Sauf que les retrouvailles entre Prandelli et le stade Artemio Franchi n'ont pas été idéales. Une nouvelle défaite, cette fois-ci sur la plus petite des marges, pour la Viola, battue par un but d'Improta pour les visiteurs (0-1, 52e). Avec cette nouvelle contre-performance, la Fio se voit dépassée par son adversaire du jour : les deux équipes sont respectivement 14 et 13e de Serie A.