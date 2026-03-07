Inter Milan : Marcus Thuram est incertain pour le derby

À la veille du derby entre l’AC Milan et l’Inter Milan au San Siro, dans le cadre de la 28e journée de Serie A, l’entraîneur, Cristian Chivu, a indiqué que Marcus Thuram reste incertain pour la rencontre choc. L’attaquant français souffre de fièvre et n’a pas participé à l’entraînement de la veille du match, même si le staff espère qu’il pourra être rétabli à temps. Le tacticien roumain a néanmoins affiché sa confiance avant ce derby crucial face au rival milanais, soulignant les progrès dans le mental de son équipe depuis la défaite contre le Napoli lors de la phase aller.

« Aujourd’hui, nous avons eu quelques soucis avec Thuram : il a de la fièvre et ne s’est pas entraîné. Mais nous espérons qu’il sera à 100 % demain. Calhanoglu est disponible et montre de bons signes. Le match contre Côme lui a été bénéfique. Quelle importance aura l’aspect psychologique, compte tenu des récents résultats des derbies ? Nous sommes mentalement prêts et je pense que nous avons progressé depuis le début de la saison. Nous ne sous-estimons ni ne surestimons personne. Je pense que le déclic mental a eu lieu après la défaite contre Naples au match aller. Nous avions déjà beaucoup progressé contre Milan lors du match aller. Nous sommes calmes et conscients que nous affrontons une équipe solide qui peut nous poser des problèmes. Milan compte de très bons joueurs, nous devrons être à notre meilleur niveau. », a-t-il déclaré en conférence de presse. Réponse demain soir à San Siro.