Borussia Dortmund : qui pour remplacer Jadon Sancho ?

Jadon Sancho peut avoir le sourire. Après plusieurs rendez-vous manqués lors des derniers mercatos, l'Anglais va enfin pouvoir rejoindre Manchester United, sous réserve de la visite médicale. Les Red Devils n'ont jamais lâché le morceau afin de le recruter. Ce, malgré les refus répétés du Borussia Dortmund. Mais à deux ans de la fin de son contrat, les Marsupiaux ont décidé de lui ouvrir la porte, après avoir reçu une proposition financière à la hauteur de leurs attentes.

Un successeur à trouver

«Le joueur Jadon Sancho est sur le point de quitter Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") pour Manchester United Football Club Limited ("Manchester United"). Les deux clubs et le joueur sont parvenus à un accord à ce sujet aujourd'hui. Si le transfert est réalisé, Manchester United versera au BVB des frais de transfert fixes de 85 M€ (hors bonus, ndlr)», ont indiqué jeudi les Borussen. De quoi leur permettre d'injecter une partie de l'argent dans la quête de son successeur. Et justement, les Allemands, qui ont toujours un coup d'avance, ont déjà dressé une liste de joueurs pour le remplacer.

On y trouve notamment Noni Madueke. Selon le Telegraph, l'Anglais de 19 ans a un profil qui plaît beaucoup au BVB. Mais pas seulement. Le LOSC, Leicester, Arsenal, Leeds et Leipzig sont tous charmés par le joueur auteur de 9 buts et 6 assists cette saison en 31 matches avec le PSV Eindhoven. Mais il faudra débourser 20 M€ pour s'offrir le joueur sous contrat jusqu'en 2024. Une somme qui est abordable pour Dortmund.

Plusieurs joueurs français suivis

Le club allemand devra mettre un peu plus d'argent pour s'offrir son coéquipier Donyell Malen (22 ans). Avec 19 buts au compteur cette saison, le polyvalent néerlandais est suivi depuis de longs mois. La Juventus et le Barça sont aussi intéressés. Dans la short-list du BVB, on retrouve aussi David Neres (24 ans, Ajax), Pedro Gonçalves (22 ans, Sporting CP) et quelques joueurs français dont Jonathan Ikoné (23 ans).France Football annonçait même que l'écurie allemande était prête à verser 25 M€ pour le joueur lié au LOSC jusqu'en 2023. Mais pour le moment, le dossier n'a visiblement pas avancé.

Comme expliqué sur notre site, Sofiane Diop (21 ans, Monaco) a aussi été supervisé par les pensionnaires du Signal Iduna Park. Présent à l'Euro avec les Bleus, Marcus Thuram (23 ans) serait lui aussi pisté. D'autant qu'il présente l'avantage de bien connaître la Bundesliga et le nouveau coach de Dortmund Marco Rose, puisqu'il le dirigeait au Borussia Mönchengladbach. Sous contrat jusqu'en 2023, l'international tricolore, courtisé également par Tottenham, est a priori ouvert à un départ cet été. Prêt à entamer un nouveau chapitre suite au départ de Jadon Sancho, le BVB cherche plus que jamais sa nouvelle perle rare.