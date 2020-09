Mercato OM : Frank McCourt a changé de cap

Pendant la trêve forcée liée à la Covid-19, on entendait partout que l'Olympique de Marseille était à la rue financièrement et qu'il risquait une exclusion pour la prochaine Ligue des Champions. Si l'UEFA a bien sanctionné l'OM, le club français pourra bien fouler les pelouses européennes la saison prochaine. Pour ce qui est des finances, c'est évident que c'est compliqué et qu'il faut composer.

Il faut vendre avant d'acheter. Une sorte de marotte qui court depuis presque toujours à Marseille. Une fois encore, cet été, c'est le cas. Sauf que le club phocéen a déjà recruté trois éléments (Nagatomo, Balerdi, Gueye) sans débourser un seul centime. Et il semble qu'André Villas-Boas n'ait pas plus envie que cela de voir partir certains éléments de son effectif alors que la C1 s'approche.

L'OM tranquille jusqu'en janvier

Il reste un seul poste auquel l'écurie marseillaise doit recruter, celui d'attaquant. AVB espère pouvoir investir et c'est ce qu'a confirmé Pablo Longoria, le directeur général chargé du football. Une enveloppe allant de 7 à 10 millions d'euros est même évoquée. Dans le journal L'Équipe, ce dimanche, nous apprenons quelque chose de nouveau. Depuis un petit moment, l'actionnaire majoritaire, Frank McCourt scrute les dépenses.

Les ventes ont été un point de conflit et c'est en partie pour cela qu'Andoni Zubizarreta a été remercié. Mais le quotidien nous apprend que l'homme d'affaires bostonien aurait revu quelques-uns de ses principes et notamment celui de vendre des éléments cet été. Il serait prêt à attendre la fin du mercato hivernal (le 31 janvier) pour voir l'OM, qui a déjà baissé sa masse salariale avec les prolongations de Payet et Mandanda, se délester de quelques joueurs. AVB a de quoi faire, donc !