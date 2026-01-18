Ligue 1
OL : Paulo Fonseca attend une autre recrue
Hier soir, l’Olympique Lyonnais s’est imposé 2 à 1 face au Stade Brestois. Dans le même temps, les dirigeants rhodaniens ont avancé sur le mercato. Comme expliqué sur notre site, Noah Nartey est attendu entre Rhône et Saône afin de signer un contrat de 4 ans et demi. Un transfert à 10 M€, bonus compris.
Questionné par Ligue 1+, Paulo Fonseca a évoqué le mercato. «Nous sommes dans un bon moment. L’équipe joue bien avec beaucoup de confiance. Nous voulons continuer à progresser en tant qu’équipe. Nous avons de nouveaux joueurs. J’en attends aussi un autre. Nous voulons faire mieux que la première partie de saison.» Avec Nartey et Endrick, cela est possible.
