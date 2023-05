Real Valladolid - FC Barcelone : les compositions officielles

Déjà champion d’Espagne, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Real Valladolid ce mardi soir pour le compte de la 36e journée de Liga. Si les joueurs de Xavi n’ont plus rien à jouer dans cette fin de saison, les Bianquivioletas, eux, se battent pour se maintenir dans l’élite. Premier relégable, Valladolid, 18e, compte le même nombre de points (35) que Getafe, 17e. En cas de résultat ce soir, les hommes de Paulo Pezzolano sortiraient provisoirement de la zone rouge. La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 22h sur Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Xavi est privé de Koundé, Araujo et Pedri, tous blessés, et aligne son 4-3-3 habituel avec une charnière centrale Christensen-Marcos Alonso tandis qu’Eric Garcia est repositionné devant la défense aux côtés de De Jong et le jeune Pablo Torre. Enfin, Raphinha et Gavi tenteront de servir Lewandowski, seul en pointe. En face, Amallah, El Yamiq, Hongla et Luis Perez notamment sont indisponibles mais Paulo Pezzolano peut compter sur son meilleur buteur en Liga cette saison Larin (7 réalisations) titularisé aux côtés de Machis sur le front de l’attaque.

À lire

Le FC Barcelone a fixé le prix de Jules Koundé

Les compositions d’équipes :

Real Valladolid : Masip - Fresneda, Joaquin, Sanchez, Olaza - Plano, Mesa, Aguado, Plata - Larin, Machis

FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Christensen, M.Alonso, Balde - De Jong, Eric Garcia, Pablo Torre- Raphinha, Lewandowski, Gavi