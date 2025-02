Ligue des champions : la réaction forte de Liverpool au tirage au sort PSG

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a définitivement validé son billet pour les 1/8es de finale de l’UEFA Champions League. En effet, les Parisiens se sont imposés 7 à 0 à domicile face à Brest. Une équipe qu’ils avaient déjà battue 3 à 0 lors de la manche aller au stade du Roudourou. Après avoir passé sans encombre cet obstacle, le club champion de France savait qu’il hériterait d’un gros morceau quoi qu’il arrive, à savoir Liverpool ou le FC Barcelone. En effet, les Reds et les Culés ont terminé à la première et deuxième place du classement lors de la phase de championnat de la C1. Mais rapidement, ils ont compris que cela pouvait être un cadeau empoisonné puisqu’ils pourraient tomber sur le Paris Saint-Germain en 1/8es.

En Espagne comme en Angleterre, on priait pour tomber sur Benfica, qui a éliminé l’AS Monaco. Le club portugais est un adversaire plus abordable que Paris, qui monte en puissance et dégage une force collective sous l’impulsion de Luis Enrique et de son atout offensif numéro 1, à savoir Ousmane Dembélé. Pour toutes ces raisons et certainement d’autres, le PSG faisait figure d’épouvantail aux yeux de Liverpool et du Barça. Et c’est finalement Liverpool qui affrontera l’écurie française lors d’une double confrontation en Champions League. Une affiche de gala et très prometteuse entre deux géants européens, qui se sont déjà croisés par le passé.

Arne Slot respecte le PSG

Sur le site officiel des Reds, Arne Slot a commenté ce tirage au sort, qui ne fait pas forcément plaisir à la presse anglaise ainsi qu’aux supporters du club de la Mersey.« À ce stade de la compétition, la qualité de l’adversaire ne sera que de très haut niveau et au PSG, ils ont bâti une équipe et un club avec un véritable pedigree européen. Ils se sont qualifiés pour les 1/8es de finale de la Ligue des champions en beauté plus tôt cette semaine grâce à une large victoire contre Brest et ils ont obtenu de très bons résultats en phase de championnat en battant Stuttgart, Manchester City, Gérone et Salzbourg. Comme c’est le cas pour nous, le PSG est en tête de son championnat national et connaît une longue série d’invincibilité.»

Il a ajouté : «cela nous dit tout ce que nous devons savoir sur le défi auquel nous serons confrontés. Mais c’est aussi un défi que nous attendons avec impatience, sachant que nous méritons pleinement de figurer parmi les 16 derniers. Bien entendu, nous nous concentrons dans l’immédiat sur nos prochains matches de Premier League, à commencer par Manchester City dimanche, mais nous ferons tout notre possible pour être dans la meilleure forme possible lors de la reprise de la Ligue des champions.» Prudent, le successeur de Jürgen Klopp s’attend donc à un défi de taille face à la formation entraînée par Luis Enrique. Mais Liverpool, qui a déjà montré de belles choses cette saison, compte bien ne faire qu’une bouchée du PSG.