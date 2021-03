OL-PSG : le coup de gueule des Lyonnais

La suite après cette publicité

Il n’y a pas eu match. Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais n’a pas été au rendez-vous face au Paris Saint-Germain. Pourtant, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de cette rencontre un véritable choc. En effet, les deux équipes pointaient toutes les deux à la 2e place (60 points) avant le coup d’envoi et pouvaient profiter de la défaite du LOSC pour revenir à hauteur de la première place. Ce que les Franciliens, champions en titre, ont parfaitement compris. Ils n’ont pas manqué l’occasion de réaliser une belle opération.

Ce que les Rhodaniens ne sont pas parvenus à faire, puisqu’ils se sont inclinés 4 à 2 et ils ont été totalement dominés par les Parisiens. Après la rencontre, les Gones étaient déçus voire amers à l’image d’Anthony Lopes, qui s’est présenté face à la presse. «On a été absent pendant 60 minutes. On va devoir passer à autre chose. On ne peut pas faire ça face au PSG. On va devoir vite réagir. C’est inacceptable ce que l’on a fait ce soir. Il reste huit matchs. Tout est encore envisageable. On va avancer et prendre le maximum de points. On n'a pas su garder le ballon comme on le voulait. Ce résultat est très décevant».

L'OL déçu et agacé

Même constat du côté de Maxence Caqueret au micro de Canal+ : « c'était une très bonne équipe de Paris. Après, il ne faut pas se cacher derrière ça, on n'a pas fait le match qui fallait, surtout en première mi-temps où on les a trop laissé tranquille. En début de seconde, on prend deux buts. Ce n'est pas acceptable. Il va falloir faire beaucoup mieux pour essayer d'aller chercher les premières places parce que comme ça, ça va être compliqué. (...) On savait qu'on avait des points forts pour les contrer, mais c'est ce qu'on a pas fait en première jusqu'à la 60e. On a su le faire à la fin mais c'était trop tard, le match était déjà plié. Il va falloir être meilleur durant les prochains matches ».

Egalement déçu, Rudi Garcia a livré une analyse dans le même ton, tout en se défendant. «Ce n'est pas un problème de plan de jeu. Si vous perdez les duels… c’est un problème de manque d’impact athlétique et ça ce n’est pas possible contre une équipe qui s’est mis en mode grande équipe de Paris. Paris a été très bon ce soir, nous on n’a pas été suffisamment bien, y compris dans l’utilisation du ballon. On a mal utilisé la profondeur. Quand on l’a fait, on a marqué par Maxwel Cornet. Après à 4-1 et 4-2, on peut espérer prendre un point. Mais sur la première heure de jeu, on ne méritait pas. Ils en voulaient plus que nous et dire ça c’est une anomalie». Les Gones auront la trêve pour digérer et repartir de l'avant, avec d'autres intentions.